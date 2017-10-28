 الجيش اليمني يحرر 18 موقعاً في نهم ويقتل 34 انقلابيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني يحرر 18 موقعاً في نهم ويقتل 34 انقلابيا نيويورك..قتيلان بهجوم سيارة قرب النصب التذكاري لهجمات سبتمبر العبادي: سندفع أجور قوات البيشمركة والموظفين بكردستان المعلمي: انقلابيو اليمن أطلقوا نحو 30 صاروخاً باليستياً باتجاه الحدود السعودية الأرصاد: عوالق ترابية بالرياض وحائل تؤثر على الرؤية حتى التاسعة صباحاً الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي وينتزع نقطة ثمينة سامي الجابر مديرا تنفيذيا في اتحاد القدم البدء في إعادة تأهيل عبارات بئر زمزم بصحن المطاف بالتنسيق مع الهيئة شرطة الرياض: القبض على شاب ابتز فتاة بصورها المملكة تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية رئيس أوكرانيا يصل الرياض تعليم جازان ينعي الطالبة خلود مجرشي والمدير العام يطمئن على صحة المصابين

الجيش اليمني يحرر 18 موقعاً في نهم ويقتل 34 انقلابيا

الجيش اليمني يحرر 18 موقعاً في نهم ويقتل 34 انقلابيا
المناطق - اليمن

حرر الجيش اليمني اليوم 18 موقعًا كانت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي “إن الجيش اليمني حرر مناطق سد بني بارق و النعيلة وجبال ضبوعة إلى جانب أكثر من خمسة عشر موقعًا آخر كانت الميليشيا تتمركز فيها، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش”.

وأضاف الشندقي ” إن المعارك أسفرت عن مقتل 34 مسلحاً وجرح العشرات من الميليشيا، إضافة إلى تدمير خمس آليات وسبعة أطقم وعدد من المدافع الثقيلة، واستعادة أسلحة متوسطة”.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال متواصلة، وأن الجيش اليمني يواصل تقدمه وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>