الجيش اليمني يحرر 18 موقعاً في نهم ويقتل 34 انقلابيا

حرر الجيش اليمني اليوم 18 موقعًا كانت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي “إن الجيش اليمني حرر مناطق سد بني بارق و النعيلة وجبال ضبوعة إلى جانب أكثر من خمسة عشر موقعًا آخر كانت الميليشيا تتمركز فيها، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش”.

وأضاف الشندقي ” إن المعارك أسفرت عن مقتل 34 مسلحاً وجرح العشرات من الميليشيا، إضافة إلى تدمير خمس آليات وسبعة أطقم وعدد من المدافع الثقيلة، واستعادة أسلحة متوسطة”.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال متواصلة، وأن الجيش اليمني يواصل تقدمه وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا.