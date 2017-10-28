 كشافة صوير يعتنون بالمساجد بعد موجة الغبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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كشافة صوير يعتنون بالمساجد بعد موجة الغبار

كشافة صوير يعتنون بالمساجد بعد موجة الغبار
المناطق - الجوف
ضمن برامج مفوضية صوير الكشفية التطوعية ، و الرسائل الإيجابية و الأعمال الاجتماعية التي تقدمها المفوضية للمجتمع و  تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع في نفوس النشء و ابراز الدور التربوي للمساجد و واجب المجتمع نحوها من عناية و محافظة و اهتمام ؛ قامت الفرق الكشفية التابعة لمفوضية صوير صباح يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر صفر لعام 1439 هـ ؛ بحضور و مشاركة المفوض الكشفي محمد بن معاشي الرويلي و بعد موجة الغبار التي اجتاحت منطقة الجوف خلال اليومين الماضيين ، بزيارة المساجد و الجوامع التي تقع ضمن نطاق تلك الفرق مقدمين برنامجًا يُعنى بتنظيف و ترتيب تلك المساجد و الاهتمام فيها ، و العناية بالمصاحف الموجودة و إعادة ترتيبها و تهيئتها في اماكنها .

هذا و ذكر المفوض الكشفي محمد بن معاشي الرويلي بأن هذه البرامج تسعى إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى المجتمع و تصب في مصلحة الأحياء القريبة ، كما أن مثل هذه البرامج تساهم في نشر روح التعاون بين الكشافين ، و تعزز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ، مقدمًا في الوقت ذاته شكره و تقديره لكافة الفرق المشاركة و لقادة الفرق على تعاونهم و تفاعلهم و تفهمهم لدورهم التربوي و الاجتماعي .

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