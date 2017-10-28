اختتام فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية بصحة الطائف والفعاليات تستهدف النساء بالمرافق الصحية والجهات الرسمية والتعليمية والعامة

اختتمت اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مساء أمس الأول فعالياتها التي أشرفت عليها صحة الطائف, وشارك بها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والصحة النفسية والأطفال, والمراكز الصحية الأولية, وإدارة التغذية وإدارة التوعية وتعزيز الصحة بصحة الطائف,واستمرت على مدار أسبوع, بمشاركة مجتمعية فاعلة تمثلت في توزيع الحقائب على المرضى والأسر بمنازلهم عن طريق فرق برنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف, وأيضا توزيعها من قبل المتطوعين على المواقع العامة أسواق ومولات.وأوضح مدير إدارة التوعية وتعزيز الصحة بصحة الطائف تركي دغريري إلى أن اختتام الفعاليات يأتي في ظل نجاح كبير تحقق في زيادة مساحة المعلومات المتبادلة بين صحة الطائف ومرافقها الصحية والنساء بالمحافظة في سبيل تعزيز أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الصحي والغذائي على الأم والطفل, مشيرا إلى أن الحملة استهدفت 3 محاور الأول شمل أقسام تنويم النساء والعيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والمرافق الصحية المشاركة, والثاني شمل زيارة الجهات الحكومية والتعليمية ومنها جامعة الطائف وكلية التقنية للبنات من أجل إيصال الرسائل التثقيفية للمجتمع النسائي وخاصة العاملات منهن, وجاء المحور الثالث ليتمم عملية التوعية والتثقيف بدور وأهمية الرضاعة الطبيعية لتكون الأسواق العامة مكانا لتوزيع حقائب التوعية على المتسوقين والزائرين لتلك المواقع.وأشار إلى أن الحملة استطاعت ومن خلال تكامل الأدوار بين المشاركين واللجان العاملة لتحقيق الأهداف التي وضعنا لها مقياس نجاح من خلال الاستبيان الإلكتروني على الرابطوالذي ستظهر نتائجه خلال الأسابيع القادمة, ونستطيع من خلالها معرفة أوجه القصور إن وجدت في إيصال رسالتنا للنساء العاملات وغير العاملات وإلى طالبات الجامعة, وأيضا سيمنحنا القدرة على وضع خطة وتصور كامل حول آلية وكيفية تلافي السلبيات إن وجدت وتعزيز الإيجابيات في إقامة الفعالية للأعوام القادمة لنصل لأكبر شريحة ممكنة من النساء بالمجتمع.الجدير بالذكر أن مساعد مدير الشئون الصحية للخدمات الطبية المساعدة بالطائف الدكتور فواز الزايدي قد وجه بتعميم لكافة مرافق صحة الطائف من مستشفيات ومراكز صحية بعدم السماح بترويج أو الدعاية لشركات الحليب, ومشددا على أن من يسمح بذلك سيتحمل المسئولية, حيث يأتي التعميم معززا لبرامج الفعاليات ودورها الحيوي على أفراد المجتمع توعية ووقاية وتثقيف