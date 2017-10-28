 غارات مكثفة للتحالف على تجمعات الانقلابيين بالجوف وذمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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غارات مكثفة للتحالف على تجمعات الانقلابيين بالجوف وذمار

غارات مكثفة للتحالف على تجمعات الانقلابيين بالجوف وذمار
المناطق - وكالات

ضربات موجعة تتلقاها ميليشيات الحوثي تباعا وفي جبهات متفرقة، تجعل النهوض من هزائمها الأخيرة في تعز ومناطق أخرى مهمة أعسر مما تأمل.

وفي ذمار وتخوم صنعاء يبدو الحال مشابها.. فغارات التحالف على معسكر تدريبي للميليشيات في منطقة ضوران آنس قتلت العشرات، حيث أشارت مصادر أن الموقع كان يستخدم لتدريب مقاتلين من أبناء القبائل وإرسالهم الى الجبهات في محافظتي تعز والبيضاء.

وفي منطقة جارف جنوب العاصمة صنعاء أيضاً استهدفت الطائرات معسكراً تدريبياً آخر للميليشيات.

وفي الأثناء تواصل الميليشيات استهداف مدينة تعز، فبعد هزيمتها في الجبهة الغربية وصد هجومها على جبل هان، هاجمت الميليشيات الجبهة الشمالية بقصف عنيف بالمدفعية والصواريخ على مواقع للجيش وأحياء سكنية.

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