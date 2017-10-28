شاهد.. أول حوار لـ “آل الشيخ” رئيس هيئة الرياضة وتصريحاته عن الرياضة السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ أن قضية خالد شكري والبرقان واضحة وأن هناك فساد ورشاوي.

وقال «آل الشيخ» خلال لقاء في برنامج “في المرمى” مع الإعلامي بتال القوس، مساء الثلاثاء، «رأيي الشخصي في قضية خالد شكري والبرقان واضحة وضوح الشمس هناك فساد ورشاوي».

وتابع: «أي شخص تم تحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق فيعتبر مستقبله الرياضي انتهى بشكل كامل ولن يعود مجددا للوسط الرياضي».

وأضاف: «قضيتا محمد العويس وأنمار الحايلي هما أقرب قضيتين سيتم إعلانها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق».

وأردف: «خالد شكري طلب الأمان قبل أن يتحدث لأن هناك رؤوس كبيرة لها أصابع في القضية .. وأعطيته الأمان».

وقال إن ما كان يحدث في السابق في الصحافة ليست حرية صحفية، بل انفلات إعلامي، مشيرا إلى أنه “في وقتي لن يسمح لأي إساءة، وإذا لم أستطع ضبط الوضع سأغادر”.

وتابع “أقول لأقزام آسيا لا تجربونا، وسأستمر حتى يعرفون حجم السعودية”، لافتا إلى أن “80 % من أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم غير مقتنع بهم.. بعض الأسماء فرضت على عادل عزت”

وفيما يتعلق بحياته الشخصية، قال “والدي موظف متوسط في “رعاية الشباب” ووالدتي معلمة متقاعدة.. والعسكرية أُجبرت عليها”.