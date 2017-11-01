 أبطال أوروبا.. روما يضرب تشلسي بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أبطال أوروبا.. روما يضرب تشلسي بثلاثية

أبطال أوروبا.. روما يضرب تشلسي بثلاثية
المناطق - وكالات

سجل ستيفان الشعراوي هدفين من بينهما أسرع هدف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي جاء بعد 39 ثانية فقط ليساعد روما على تصدر مجموعته بفوز ساحق 3-صفر على تشلسي، الثلاثاء.

وبعد تعادلهما المثير 3-3 في لندن قبل أسبوعين، هز المهاجم الدولي الايطالي الشباك مرتين في عرض رائع آخر من روما ليتجاوز منافسه الإنجليزي إلى قمة المجموعة الثالثة.

وكان هدف الشعراوي الصاروخي في الدقيقة الأولى أسرع هدف يسجل في أي مباراة بالمسابقة هذا الموسم، ورغم خطورة تشلسي المبكرة ضاعف الشعراوي الغلة مستفيدا من خطأ المدافع أنطونيو روديغز في الدقيقة 36.

وافتقد تشلسي مرة أخرى التنظيم الدفاعي ليكمل دييغو بيروتي الثلاثية بعد 63 دقيقة، ليرفع روما رصيده إلى 8 نقاط متفوقا بنقطة على تشلسي، الذي تراجع للمركز الثاني.

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