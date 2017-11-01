 جمعية “شكر”بعسير تستعرض تجربتها المميزة بمنطقة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمعية “شكر”بعسير تستعرض تجربتها المميزة بمنطقة جازان

جمعية “شكر”بعسير تستعرض تجربتها المميزة بمنطقة جازان
المناطق - عسير

تشرفت جمعية حفظ النعمة ( شكر ) بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء الموافق 11 صفر 1439 ه بتلبية دعوة امارة منطقة جازان وذلك لتقديم عرض لتجربتها الناجحة والمميزة في العمل الخيري المنظم في مجال حماية النعمة من الهدر والاسراف والسعي للعيش في مجتمع بلا اسراف ولا تبذير،  وكان ذلك في الجلسة الاسبوعية في مجلس سمو الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، وبعد نهاية الجلسة استقبل سمو أمير منطقة جازان المدير التنفيذي لجمعية ” شكر ” الاستاذ : جابر الحمادي لشكره على العرض المميز الذي قدمه لتجربة حفظ النعمة بمنطقة عسير ، والذي بدوره قدّم هدية تذكارية باسم جمعية ” شكر‘.

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