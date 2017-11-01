وظائف إدارية و تقنية في هيئة الإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية:

– موظف إحصاء

– مطور تطبيقات/ويب

– مراجع داخلي

– مدير إدارة المراجعة الداخلية

– مهندس/مبرمج مستودعات قواعد البيانات

– مهندس/مبرمج ذكاء الأعمال والبوابات الإلكترونية

– خبير في المؤشرات الإحصائية

– مهندس في التكامل وتشارك البيانات

– مهندس إدارة البنية التحتية والتشغيل

– خبير في جودة البيانات الإحصائية

– خبير أول في المؤشرات الإحصائية

وشاارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي

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