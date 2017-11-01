وظائف إدارية و تقنية في هيئة الإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية:
– موظف إحصاء
– مطور تطبيقات/ويب
– مراجع داخلي
– مدير إدارة المراجعة الداخلية
– مهندس/مبرمج مستودعات قواعد البيانات
– مهندس/مبرمج ذكاء الأعمال والبوابات الإلكترونية
– خبير في المؤشرات الإحصائية
– مهندس في التكامل وتشارك البيانات
– مهندس إدارة البنية التحتية والتشغيل
– خبير في جودة البيانات الإحصائية
– خبير أول في المؤشرات الإحصائية
وشاارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي
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