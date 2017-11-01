الدوحة تهرول إلى طهران

استمرت الهرولة القطرية إلى إيران في مسارها، بعد أن أعلن وزير الطرق والمدن الإيراني، عباس آخوندي، عن اتفاق ايراني – قطري حول إنشاء ممرين بحري وجوي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الطرق والنقل القطري، جاسم سيف السليطي، الاثنين، في طهران، والذي قال إن استثمارات الدوحة وطهران باقية وستتضاعف.

ووفقاً لموقع وزارة الطرق والمدن الإيرانية الذي نقلت عنه “العربية”، فقد أعلن آخوندي أيضاً عن تشكيل لجنة إيرانية – قطرية مشتركة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة المتاحة في مجال النقل الجوي والبحري وخاصة التجارة والموانئ والترانزيت وذلك من خلال الاستفادة من ممر قطر – إيران.

وأكد الوزير الإيراني أن هناك خطة إيرانية من خمس سنوات تم اقتراحها على قطر للنقل بين موانئ البلدين.

وقال آخوندي إن المفاوضات تركزت أيضاً على التعاون بين الشركات الإيرانية والقطرية وذلك لإفساح المجال أمام هذه الشركات للعمل في إيران وقطر والمناطق الحرة التابعة للبلدين.

من جهتها، نقلت الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن وزير الطرق والنقل القطري، جاسم سيف السليطي، قوله إن بلاده “تشعر بكامل الارتياح إزاء الخدمات الجوية” التي تقدمها إيران في المنطقة للطائرات التابعة لشركة قطر للطيران”، مضيفاً أن جميع الرحلات القطرية عبر أجواء إيران “أنجزت بصورة مهنية”، على حد تعبيره.

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن السليطي لفت إلى إجراء محادثات مناسبة “بما يسمح للبلدين الاستفادة من الفرص المتاحة بهدف التعاون في مجالات النقل والشحن.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير المواصلات والاتصالات القطري قوله أن استثمارات قطر وتعاونها مع إيران تستمر وستتضاعف في المستقبل”.