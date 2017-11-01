 دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ إلى دور ثمن النهائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ إلى دور ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ إلى دور ثمن النهائي
المناطق - وكالات

أصبح نادي باريس سان جرمان الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز باريس على ضيفه اندرلخت البلجيكي 5-صفر، وفوز ميونيخ على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-1 اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.
ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 9 نقاط لبايرن ميونيخ، فضمنا تأهلهما مبكرًا إلى الدور المقبل.

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