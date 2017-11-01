أصبح نادي باريس سان جرمان الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز باريس على ضيفه اندرلخت البلجيكي 5-صفر، وفوز ميونيخ على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-1 اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.
ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 9 نقاط لبايرن ميونيخ، فضمنا تأهلهما مبكرًا إلى الدور المقبل.
دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ إلى دور ثمن النهائي
أصبح نادي باريس سان جرمان الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز باريس على ضيفه اندرلخت البلجيكي 5-صفر، وفوز ميونيخ على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-1 اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.
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