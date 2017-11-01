امير جازان يؤكد أهمية حفظ النعمة والاستفادة من فائض الولائم والمناسبات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أهمية حفظ النعمة وعدم الإسراف بها ، والعمل الجاد من قبل الجميع للحفاظ على النعمة وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن منطلقين في ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

ووجه سمو أمير منطقة جازان في كلمته الافتتاحية للجلسة الأسبوعية مساء اليوم بقصر سموه في مدينة جيزان بضرورة الحفاظ على النعم وعدم الإسراف فيها ومنها نعمة الغذاء والاستفادة من الفائض منه في الولائم سواء في المنازل أو المناسبات.

وأبان سموه أن حفظ النعمة ركيزة مهمة من ركائز الدين والعقيدة وعادات وتقاليد أهالي هذا الوطن العزيز ، مشدداً على أهمية تقدير النعم التي تنعم به هذه البلاد العزيزة في ظل قيادتها الرشيدة وشكر المولى عز وجل حق الشكر عليها.

وشدد سمو الأمير محمد بن ناصر على الدور المناط بالمواطن من المسؤولين وأرباب وربات الأسر للحفاظ على النعم وصيانتها من الإسراف , وضرورة الاقتصاد والتدبير في كافة الأمور الحياتية والحفاظ على النعمة بما يجعل الاستهلاك وفقاً للحاجة الفعلية للفرد والمجتمع.

وتم خلال الجلسة بحث السبل الكفيلة بحفظ النعم من خلال العديد من المحاور التي تناولت المنظور الشرعي لمفهوم حفظ النعمة حيث تطرق عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بجازان محمد بن محسن علاوي في كلمة له خلال الجلسة، لأهمية الحفاظ على نعم الله التي مّن بها على عبادة ، ووجوب مقابلتها بالشكر والحمد لله على نعمه الكثيرة ومنها أداء حق الشكر لله والحفاظ على النعم وعدم إهانتها وامتهانها , مبيناً أن الجمعية الخيرية بجازان تقدم أكثر من “٢٠٠” وجبة يومياً للأسر التابعة لها , حاثاً الجميع على التعاون في هذا المجال والعمل على الاستفادة من مشروع حفظ النعمة لتوفير الطعام للمحتاجين .

وتطرق مدير مدرسة فرسان سليمان بلعوص في كلمة مماثلة لدور المجتمع في حفظ النعمة من خلال الإدراك لأهمية حفظ النعمة وعدم الإسراف فيها ، مذكراً الجميع بما تشهده الكثير من الشعوب بمختلف بقاع المغمورة من مأسي ومجاعات تودي بحياة الملايين من البشر سنوياً ، مستعرضاً العديد من الخطط والآليات الواجب القيام بها من خلال تعاون الجميع للقيام بواجبهم في حفظ النعم وصيانتها من الاسراف والتبذير بها.

كما شهدت الجلسة استعراض تجاربة منطقة عسير في كشروع حفظ النعمة (شكر) .. وكذلك تجارب الجمعية الخيرية بجازان وجمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام عبر توزيعه على المحتاجين بالمناطق والمدن والمحافظات التابعة لها .

حضر الجلسة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم..