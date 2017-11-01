 تهديدات بــ«القتل» تقلق لاعب ليفربول الإنجليزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات بمنطقة الجوف هذا هو موعد إصدار حاسب Surface Pro LTEمن “مايكروسوفت” أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كوريا الشمالية تهاجم ترمب: مختل عقلياً ولا أمل في علاجه ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار ! هجوم حاد من أعضاء شورى على مستوي التعليم في “التدريب التقني” المحكمة العليا في بنغلاديش: الإعدام للمتهم في قضية اغتيال “العلي” جدل حول فيديو لـ “3 فتيات” داخل منزل يشاركن في “بروفة” تشجيع الاتحاد! خفر السواحل الليبي يعترض «300» مهاجر شرقي طرابلس تهديدات بــ«القتل» تقلق لاعب ليفربول الإنجليزي صحة حفر الباطن تقيم معرض توعوي عن هشاشة العظام هذه الأطعمة الـ12 “تشحن” المخ وتقوي الذاكرة

تهديدات بــ«القتل» تقلق لاعب ليفربول الإنجليزي

تهديدات بــ«القتل» تقلق لاعب ليفربول الإنجليزي
المناطق_الرياض

أدان مدافع ليفربول الإنجليزي، الكرواتي ديان لوفرين، التهديدات التي وصلته عبر الإنترنت والتي تتعلق بقتل أفراد من عائلته.

ونشر لوفرين عبر حسابه على إنستغرام رسالة وصلته عبر محادثة خاصة تتضمن تهديداً من المرسل بقتل أفراد عائلته.

وقال اللاعب الكرواتي: لا يمكنني أن أتجاهل تهديد عائلتي، لا يمكنني قبول ذلك.

وساهم لوفرين في الهزيمة الكبيرة لفريقه ليفربول أمام توتنهام 1-4 في 22 أكتوبر الجاري، إذ يتحمل المسؤولية عن أول هدفين في شباك فريقه، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 31 دقيقة فقط.

وشارك لوفرين في 121 مباراة مع ليفربول على مستوى جميع المسابقات منذ قدومه من صفوف ساوثهامبتون في 2014 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>