تهديدات بــ«القتل» تقلق لاعب ليفربول الإنجليزي

أدان مدافع ليفربول الإنجليزي، الكرواتي ديان لوفرين، التهديدات التي وصلته عبر الإنترنت والتي تتعلق بقتل أفراد من عائلته.

ونشر لوفرين عبر حسابه على إنستغرام رسالة وصلته عبر محادثة خاصة تتضمن تهديداً من المرسل بقتل أفراد عائلته.

وقال اللاعب الكرواتي: لا يمكنني أن أتجاهل تهديد عائلتي، لا يمكنني قبول ذلك.

وساهم لوفرين في الهزيمة الكبيرة لفريقه ليفربول أمام توتنهام 1-4 في 22 أكتوبر الجاري، إذ يتحمل المسؤولية عن أول هدفين في شباك فريقه، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 31 دقيقة فقط.

وشارك لوفرين في 121 مباراة مع ليفربول على مستوى جميع المسابقات منذ قدومه من صفوف ساوثهامبتون في 2014 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.