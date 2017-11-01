خفر السواحل الليبي يعترض «300» مهاجر شرقي طرابلس

قال مسؤولون إن خفر السواحل الليبي اعترض 299 مهاجراً من الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء على متن زورقين مطاطين شرقي طرابلس.

وجرى اعتراض المهاجرين قرب بلدة زليتن بواسطة واحدة من عدة سفن تابعة لخفر السواحل كانت إيطاليا تولت إصلاحها وسلمتها لليبيا في وقت سابق هذا العام، ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً والكثير منهم من الفارين من الصراعات أو الفقر.

وتراجعت معدلات الهجرة بشكل كبير منذ يوليو الماضي، عندما بدأت جماعة مسلحة في مدينة صبراتة وهي مركز رئيسي لتهريب البشر في وقف محاولات الهجرة غير المشروعة، كما أن قوات خفر السواحل الليبية بدأت تلعب دوراً أكبر بعد تعرضها لضغوط من إيطاليا ودول أوروبية أخرى فبدأت في نشر المزيد من الدوريات واعتراض المهاجرين قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى سفن إنقاذ دولية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه منذ بداية العام جرى اعتراض أكثر من 18 ألف و800 مهاجر حتى 24 أكتوبر الماضي، وتمكن أكثر من 111 ألف شخص من الوصول إلى إيطاليا غالبيتهم سافروا من ليبيا.