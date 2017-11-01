 جدل حول فيديو لـ “3 فتيات” داخل منزل يشاركن في “بروفة” تشجيع الاتحاد! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جدل حول فيديو لـ “3 فتيات” داخل منزل يشاركن في “بروفة” تشجيع الاتحاد!

جدل حول فيديو لـ “3 فتيات” داخل منزل يشاركن في “بروفة” تشجيع الاتحاد!
المناطق_جدة

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لثلاث مواطنات يشاركن فيما أطلقن عليه “بروفة” للتشجيع النسائي في مدرجات كرة القدم.

وحسب موقع “عاجل” ظهرت الفتيات الثلاث، وهن يرددن أهازيج اعتادت جماهير كرة القدم في السعودية ترديدها في الملاعب، استعدادًا لتنفيذ قرار هيئة الرياضة السماح للعوائل بحضور المباريات، بدءًا من العام 2018.

وفي المقطع، الذي يستمر لدقيقة واحدة، بدت الفتيات داخل منزل، وهن يرددن أهازيج خاصة بنادي الاتحاد، ما دعا بعض المعلقين على المقطع لتوقع منافسة من نوع جديد في مدرجات مباريات العميد.

ورغم تداوله على نطاق محدود، أحدث المقطع جدلًا كبيرًا، إذ رأى البعض أن وجود النساء في مدرجات خاصة، سيمنحهن فرصة التشجيع دون حرج، بينما دعا آخرون لعدم إصدار الأحكام مبكرًا، والانتظار حتى تتبين آلية تنظيم دخول العوائل إلي الملاعب.

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