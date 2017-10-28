 ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار !

ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار !
المناطق_الرياض

كشفت صحيفة محلية عن معلومات جديدة حول تطبيق الضريبة المضافة على الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات الضريبة وقالت أنها ستطال أعمال التشييد، أو الهدم، أو تحويل، أو إعادة تشييد، أو تعديل، أو توسعة، أو إصلاح، أو صيانة للعقار.

وبحسب صحيفة “اليوم” تشمل الضريبة المضافة التي حددتها هيئة الزكاة والدخل، على الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات، ومنظمو المزادات، والمعماريون، وفنيو المساحة والمهندسون، وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات.

واستثنت هيئة الزكاة والدخل، الضريبة المضافة من الخدمات ذات الصلة بالعقارات خارج المملكة، بحسب أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في الهيئة.

وفيما يخص الخدمات المتعلقة بالعقار، فإن أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام يشمل على أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، إضافة إلى أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، بما في ذلك أي تركيبات أو معدات تشكل جزءا ثابتا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي.

ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل هذه الخدمات على: منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.

ومن الخدمات الأخرى، منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار، ومنح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.

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