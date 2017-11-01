المحكمة العليا في بنغلاديش: الإعدام للمتهم في قضية اغتيال “العلي”

أيّدت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا البنجلاديشية الحكم الصادر في قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي خلف العلي، بإعدام متهم وسجن ثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة، فيما برّأت متهماً رابعاً.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البنجلاديشية، إن المحكوم عليه بالإعدام هو “سيف الإسلام مأمون” الذي أطلق النار على الدبلوماسي السعودي، أما شركاؤه في الجريمة: محمد الأمين، ورفيق الإسلام، وأكبر علي لالو، فسيقضون عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال التقرير: إن سلطات السجن ستعمل على الاستعداد لعملية تنفيذ الإعدام الصادرة بحق سيف الإسلام مأمون بعد الحصول على نسخة مصدقة من حكم المحكمة العليا.

وكان “سيف الإسلام” قد تقدّم في وقت سابق بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالباً بإيقاف حكم الإعدام، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها اليوم.

وقتل خلف العلي (45 عاماً) بالقرب من منزله في شهر مارس 2012، في عملية سطو دامية.