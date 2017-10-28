هذا هو موعد إصدار حاسب Surface Pro LTEمن “مايكروسوفت”

أكدت شركة “مايكروسوفت” أخيراً تفاصيل الإطلاق لنسخة LTE من جهاز حاسبها المحمول الهجين من فئة اثنين في واحدSurface Pro، وجاء التأكيد على لسان بانوس باناي رئيس الأجهزة في الشركة خلال معرض حديثه ضمن حدث الشركة المسمى Future Decoded، والذي باشر أعماله الثلاثاء من العاصمة البريطانية لندن، وأوضح باناي بأن Surface Pro LTE سوف يكون متاحاً بالفعل في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن للشركات فقط في البداية.

وكان يعتقد على نطاق واسع أن “مايكروسوفت” سوف تؤكد المزيد من التفاصيل عن حاسب Surface Pro LTE في حدث هذا الأسبوع، وترافق ذلك مع ظهور العديد من الشائعات التي أشارت في البداية إلى أن الجهاز سوف يكون متاحاً في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، وأعقب ذلك تقارير ذكرت أن الحاسب الهجين لن يصل في الواقع حتى ربيع عام 2018.

وقد جرى الإعلان في حدث في شنغهاي خلال شهر مايو/أيار عن الجيل القادم من حواسيب Surface Pro، كما جرى الإعلان في حدث الإطلاق عن نموذج LTE، ولكن دون توضيح تاريخ إطلاقه، لكن تاريخ الإصدار أصبح واضحاً بعد إعلان الشركة أن Surface Pro LTE سوف يكون متاح للعملاء من رجال الأعمال ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي يتضمن مودم Cat 9 الذي يمكن أن يصل إلى 450 ميغابايت في الثانية.

وتجنب باناي التطرق إلى عدة تفاصيل أخرى مثل التسعير وموعد وصول الجهاز للمستهلكين وعمر البطارية المتوقع، لكن يمكن القول إن عمر البطارية مع وجود ميزة LTE قد يكون أقل من 13.5 ساعة عمل التي وعدت بها “مايكروسوفت” مستخدمي نسخة Wi-Fi القياسية من جهاز Surface Pro، ويمكن التأكيد أن الجهاز سوف يكون متاحاً بمعالجات إنتل core i5 مع دعمه 20 نطاقاً خلوياً لضمان التوافق في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الأخبار بعد مرور أسبوعين فقط على كشف “مايكروسوفت” عن حاسب Surface Book المجدد كلياً، والذي تضمن نسخة جديدة بقياس 15 إنش، وقد نمت مجموعة الشركة من الأجهزة ذات العلامة التجارية Surface بشكل ملحوظ منذ ظهور Surface Pro لأول مرة في عام 2012، وتشمل تشكيلة الأجهزة اليوم على Surface laptop وSurface Book وSurface Studio وSurface Hub وSurface Pro.