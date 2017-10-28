 صحة تبوك ترفع كفاءة 60 موظفاً في الموارد الذاتية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك ترفع كفاءة 60 موظفاً في الموارد الذاتية

صحة تبوك ترفع كفاءة 60 موظفاً في الموارد الذاتية
المناطق_تهانى الجهنى

نظمت صحة تبوك ممثله بادارة الموارد الذاتية  صباح اليوم برنامج تدريب وتطوير العاملين بالمرافق الصحية بالمنطقة وذلك بالتعاون مع برنامج الخدمه الصحيه بمقابل بوزارة الصحة واوضح مدير الموارد الذاتية عبدالله هليل العطوي ان البرنامج يستهدف 60 موظفاً من العاملين في أقسام الموارد الذاتية مضيفاً حيث ان البرنامج يستمر على مدى 12 يوماً وان تنظيم مثل هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الادارة التدريبية السنوية ومن منطلق حرص صحة تبوك على تطوير اداء العاملين في اقسام الموارد الذاتية بالقطاعات الصحية بالمنطقة ومواكبة كافة المستجدات في هذا الشأن

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