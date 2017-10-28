 رئيس مركز بحر أبو سكينة يستقبل الشهيد العريف أحمد آل محفوظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تغييرات جذرية في طبيعة “الأمر بالمعروف”.. ستحارب التطرف ودعاة الفتنة ميدانيا أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة اكتشاف علاقة “غير متوقعة” بين النوم والحمل إطلاق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات رئيس مركز بحر أبو سكينة يستقبل الشهيد العريف أحمد آل محفوظ صحة تبوك ترفع كفاءة 60 موظفاً في الموارد الذاتية حماس تسلم الحكومة الفلسطينية معبر رفح علماء آثار: ملتقى آثار المملكة.. انطلاقة مهمة لإحداث نقلة جديدة للوعي بالآثار ٣ معارض وندوة ومحاضرة وجولات “عيش السعودية” بفعاليات عسير المتزامنة مع ملتقى آثار المملكة الأول مدير عام سياحة نجران يفتتح معرض الصور الأثرية والتاريخية بمركز رويال سنتر انطلاق فعاليات المناطق المصاحبة لملتقى آثار المملكة الأول أمانة نجران تغلق حضانة بدون ترخيص

رئيس مركز بحر أبو سكينة يستقبل الشهيد العريف أحمد آل محفوظ

رئيس مركز بحر أبو سكينة يستقبل الشهيد العريف أحمد آل محفوظ
المناطق_محايل عسير
استقبل رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر النايف صباح اليوم الأربعاء الموافق 1439/2/12هـ الشهيد العريف أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي أحد منسوبي القوات البرية بنجران الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بميدان الشرف والبطولة.

كما كان في استقبال الجثمان ذوي الشهيد وجمع غفير من المواطنين وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمركز .

‏‎ونقل “النايف” لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وتعازي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
‏‎من جهتهم أكد ذوي الشهيد أنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية ،وقالوا أننا جميع فدا لهذا الوطن الغالي ولن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>