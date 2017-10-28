رئيس مركز بحر أبو سكينة يستقبل الشهيد العريف أحمد آل محفوظ

استقبل رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر النايف صباح اليوم الأربعاء الموافق 1439/2/12هـ الشهيد العريف أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي أحد منسوبي القوات البرية بنجران الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بميدان الشرف والبطولة.

كما كان في استقبال الجثمان ذوي الشهيد وجمع غفير من المواطنين وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمركز .

‏‎ونقل “النايف” لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وتعازي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

‏‎من جهتهم أكد ذوي الشهيد أنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية ،وقالوا أننا جميع فدا لهذا الوطن الغالي ولن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.