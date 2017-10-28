إطلاق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن تخصصاتها الجديدة لهذا العام تخصص التصنيع الغذائي للبنات، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني الداعي إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير قدرات القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي، ويعتبر التصنيع الغذائي أول تخصص صناعي للبنات، حيث يأتي ضمن خطة المؤسسة في التوسع في التخصصات التقنية لقطاع البنات.

وأوضحت المشرف العام على قطاع البنات بالمؤسسة أمل السهلي بأن التخصص يشمل التدريب على المهارات الأساسية في خطوط الأغذية وتحليلها وتصنيعها والعمليات التقنية المرتبط بخطوط الإنتاج وتعبئة وتغليف الأغذية المصنعة وتحليل الأغذية ومراعاة الشؤون الصحية في التصنيع الغذائي وضبط جوده الأغذية، حيث سيتم تدريب البنات في الكليات التقنية على التحكم الآلي في مجال التصنيع الغذائي و تشغيل وصيانة معدات وأجهزه التصنيع الغذائي بالإضافة الى تطبيق المواصفات القياسية في الجهات ذات العلاقة والتدريب في مجال التصنيع الغذائي و مراقبه خطوط الإنتاج بالإضافة لضبط جودة وسلامة الأغذية و الاشراف على تخزين المواد الغذائية.

وذكرت السهلي في معرض حديثها أنه قبل إطلاق البرنامج كان هناك مسح للسوق، ودراسة احتياجات المصانع حيث وجد أن عدد مصانع الأغذية والمشروبات في المملكة تتجاوز 940 مصنع وعدد العمالة الأجنبية فيه تقارب (195) ألف عامل وتمثل ما نسبته 20% من إجمالي عمالة المصانع المنتجة، كما ان نسبة العاملين السعوديين في قطاع الصناعات الغذائية بلغ 18.3% من مجموع العاملين، الأمر الذي يحتم على المؤسسة أهمية تعزيز فرص العمل والتأهيل والتدريب على هذه الصناعة وتهيئة بيئة العمل الصناعية، وبناء على ذلك تم افتتاح التخصص كمرحلة أولى في كلية البنات في محافظة الخرج لقربه من المدن الصناعية والمصانع الغذائية وستمنح المتدربة بعد الاجتياز درجة الدبلوم في التخصص.

يشار إلى أن تخصص التصنيع الغذائي يعد أول تخصص صناعي للبنات ويأتي ضمن خطة المؤسسة في التوسع في التخصصات التقنية لقطاع البنات، هذا وقد تم ادراج تخصصات جديدة أخرى بكليات البنات منها إدارة نظم الشبكات بالإضافة إلى تقنية البرمجيات، إضافة إلى تخصصات تدرب عليها الكليات التقنية للبنات سابقاً منها تقنية الإدارة المكتبية وتقنية الوسائط ورسومات الويب والتجميل والمحاسبة والدعم الفني، وتقنية التصميم.