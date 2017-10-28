 اكتشاف علاقة “غير متوقعة” بين النوم والحمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اكتشاف علاقة “غير متوقعة” بين النوم والحمل

اكتشاف علاقة “غير متوقعة” بين النوم والحمل
المناطق - وكالات

ربطت دراسة علمية حديثة بين حصول السيدات على نوم ليلي جيد، وإمكانية حدوث الحمل لديهن، لتكشف عن علاقة غير متوقعة بين عاملين يبدوان بعيدين عن بعضهما.

وحسب الدراسة التي أجريت في عيادة “هانابوسا” في مدينة كوبي اليابانية، ونقلت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن النساء اللاتي ينعمن بنوم أفضل خلال الليل تزيد فرصهن في الحمل بنسبة كبيرة، مقارنة باللاتي لا يحصلن على نوم جيد كما وكيفا.

وأجريت التجارب على 208 سيدات، تم سؤالهن عن عدد ساعات النوم، وإمكانية استيقاظهن خلال الليل، وعن أي إزعاج قد يتعرضن له أثناء النوم، وما إذا كن يستخدمن الحبوب المنومة.

وقسمت السيدات حسب نتائج التجارب إلى 3 مجموعات: سيدات بلا مشكلات أثناء النوم بنسبة 65 بالمئة، وأخريات بصعوبات متوسطة بنسبة 26.8 بالمئة، ونساء يحصلن على نوم مليء بالمشكلات ونسبتهن 8.2 بالمئة.

وأجريت تجارب تخصيب معملي لبويضات سحبت من النساء، فكانت النسبة الأعلى لحدوث العملية بنجاح من نصيب الفئة الأولى من السيدات بنسبة 62.9 بالمئة، مقابل 57.1 بالمئة للفئة الثانية، بينما قلت نسبة التخصيب لدى سيدات الفئة الثالثة إلى 48.4 بالمئة.

وخلصت الدراسة إلى أن “النوم الجيد يمكن أن يكون واحدا من العادات المهمة التي تؤدي إلى تحسين الاستجابة لعمليات التخصيب لدى السيدات، وتزيد من فرص حدوث الحمل”.

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