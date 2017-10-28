 تغييرات جذرية في طبيعة “الأمر بالمعروف”.. ستحارب التطرف ودعاة الفتنة ميدانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تغييرات جذرية في طبيعة “الأمر بالمعروف”.. ستحارب التطرف ودعاة الفتنة ميدانيا

تغييرات جذرية في طبيعة “الأمر بالمعروف”.. ستحارب التطرف ودعاة الفتنة ميدانيا
المناطق - الرياض

أحدثت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغييرات جذرية في طبيعة عملها الميداني. فقد أبلغ رئيسها الدكتور عبدالرحمن السند فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها بأن هناك 6 أولويات يُعنى بها العاملون في الميدان.

وتشمل التحذير من الفكر الضال، ومن دعاة الفتنة، ولزوم جماعة المسلمين، والمحافظة على أمن الوطن ومقدّراته، والحرص على وحدة الصف، وجمع الكلمة، والأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، بجسب “عكاظ”.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الهيئة تركي الشليل أن الأولويات المذكورة عممت على فروع الرئاسة وهيئاتها. ودعا إلى التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يحقق مصلحة البلاد، ويحفظ أمنها.

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