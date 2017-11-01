تقدم للجيش اليمني يتيح قطع خطوط إمداد المليشيات إلى مواقعها في صنعاء

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، تحرير 20 موقعاً كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في تقدم سيتيح قطع خطوط إمداد المليشيات إلى المواقع التي ما زالت تتمركز فيها.

وأشار الناطق الرسمي إلى استمرار المعارك، وفرار الميليشيات من مواقعها مخلفة وراءها عدداً من القتلى والجرحى، حيث تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بحسب وصفه.

وقال، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن طيران التحالف العربي ساند الجيش بتدمير أطقم وآليات عسكرية محملة بتعزيز وأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات.

واعتبر الناطق باسم الجيش اليمني، أنه تم كسر زحف الميليشيا التي كانت تسعى إلى حصار مدينة تعز من جديد، عبر السيطرة على جبل هان غرب المدينة.

وأفاد أن الجيش حرر قرية القوز في هوب العقاب غرب مدينة تعز ودمر عدداً من الأطقم، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، دون أن يحدد عددهم.

وفي الجوف شمال اليمن، أوضح العميد مجلي، أن الجيش اليمني صد هجوماً للميليشيات الانقلابية في جبهة خب والشعف، وسقط عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة حوثيون.