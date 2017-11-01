 سياحة الجوف تعرف الطلاب على أعمال التنقيب بدومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سياحة الجوف تعرف الطلاب على أعمال التنقيب بدومة الجندل

سياحة الجوف تعرف الطلاب على أعمال التنقيب بدومة الجندل
المناطق _ الجوف

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ممثلاً بمكتب آثار محافظة دومة الجندل برنامجاً لطلاب مدارس محافظة دومة الجندل بالمواقع التراثية للتعرف عليها وعلى أعمال التنقيب التي تقوم بها البعثة الإيطالية السعودية بالموقع .
وزار الموقع أكثر من  100 طالب تعرفوا من خلال زيارتهم على معالم محافظة دومة الجندل السياحية والتراثية , وأوضح مدير مكتب آثار محافظة دومة الجندل سلطان بن عبدالعزيز الدهام أن الطلاب تعرفوا على أعمال التنقيب التي يقوم بها البعثة السعودية الإيطالية في محافظة دومة الجندل , واطلع الطلاب ومعلميهم على أبرز نتائج أبحاث هذا الموسم , واستمعوا لشرح عن سير ومجريات الحفائر الأثرية في الموقع وما تمخض عن أعمالهم لهذا الموسم من كشوفات هامة تركزت في موقعين الأول إلى جوار مسجد عمر بن
الخطاب , وهو امتداد لأعمال مواسم سابقة ، والثاني موقع جديد تم استحداث مربع التنقيب فيه بدأ من الموسم الحالي إلى جوار قلعة مارد , كما تجول الطلاب على الموقع الأثري ، مطلعين على معدات وآليات التنقيب وماهية الإجراءات المتخذة من قبل الفريق العلمي
للتعامل مع القطع الأثرية المكتشفة في الموقع ، وتعرفوا على آلية استخراج القطع الأثرية ومراحل توثيق وتصنيف وتسجيل تلك المكتشفات وعلى المعلومات التاريخية والأثرية لأبرز معثورات الموقع.
وأكد الدهام أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بشأن توعية وإشراك المجتمع المحلي وأجيال المستقبل في حفظ مقدرات الوطن والتعرف على طبيعة العمل الأثري وأهميته.

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