أمير الحدود الشمالية : ربط مدن ومحافظات المنطقة بالخطوط الحديدية أولوية تنموية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن محطات الخطوط الحديدية تشكل قيمة مضافة لتنمية منطقة الحدود الشمالية ، مشددا سموه على أهمية ربط مدن ومحافظات المنطقة بالخطوط الحديدية وكذلك ربط منفذ جديدة عرعر بقطار نقل البضائع . وأشار سموه إلى القيمة الاقتصادية العالية للخطوط الحديدية ، وأهميتها لاستكمال البنى التحتية التنموية الواجب وصولها إلى مختلف محافظات ومدن المنطقة والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الدولة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس شركة الخطوط الحديدية “سار ” الدكتور بشار بن خالد المالك والوفد المرافق له .

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس شركة ” سار واطلع على تفاصيل مشاريع الشركة ، مقدراً جهودها في تطوير الخطوط الحديدية في المملكة كوسيلة نقل مهمة لنقل البضائع والركاب.

واستعرض الدكتور المالك الخدمات التي تقدمها الشركة ، وما تحققه من أهداف عديدة بأكثر من مجال منها أمن الطرق والسلامة المرورية وراحة الإنسان , التي تعد الهدف الأساسي والأول للدولة وجهود شركة “سار” في تهيئة الشاب السعودي لتولي مهام إدارة وصيانة وتشغيل مرافق الخطوط الحديدية من خلال مختلف التخصصات التي يقدمها المعهد لمتدربيه ، مبينا أنه تم البدء في دراسة ربط المنطقة بالخطوط الحديدية للركاب وربط منفذ جديدة عرعر بقطار نقل البضائع .