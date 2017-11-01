 الإيقاع بتشكيل ثلاثي لقضايا السطو المسلح على المحال التجارية بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإيقاع بتشكيل ثلاثي لقضايا السطو المسلح على المحال التجارية بالدمام

الإيقاع بتشكيل ثلاثي لقضايا السطو المسلح على المحال التجارية بالدمام
المناطق _ عبدالله السعيدي
 تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة شبان جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات عن تعرض مطاعم ومقاهي ومحال تموينات غذائية لعمليات سطو تكررت مؤخرا على فترات متفاوتة بمدينة الدمام . 
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن فرقة متخصصة بالبحث الجنائي من رصد نشاط الشبان والقبض عليهم بفضل من الله وتوفيقه وضبط بحوزتهم على أقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة كما عثر بمعيتهم على فتاة عشرينية تبين أنها متغيبة عن ذويها . وتم إيقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلال للحوادث المتورطين في ارتكابها قبل ان يتم احالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام .
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك  لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .والله الهادي الى سواء السبيل….

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