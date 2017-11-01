نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق شكرا رجال الأمن

أطلق نادي الحي بثانوية الأمير نايف برنامج ” شكراً رجال الأمن” يوم الأربعاء الموافق 12 صفر 1439 برعاية قائد النادي الأستاذ أيمن بن عبدالرزاق البريكان ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ تركي حامد الصالح حيث تم تفعيل البرنامج عن طريق التنسيق مع بعض الجهات الأمنية ليتم زيارتها.

وتم التنسيق مع مرور دومة الجندل ممثلةً مع سعادة العقيد عويد الرويلي حيث رحب بمنسوبي النادي ومرافقيهم من مشرفي النادي وقدم لهم بعض النصائح وبعض العبارات التوعوية ومن ثم توجه الفريق الزائر من منتسبي النادي لزيارة أقسام المرور حيث قام الفريق بزيارة قسم الرخص وكان باستقبالهم الوكيل رقيب / فهد بن حامد الصالح حيث شرح لهم أهمية هذا القسم من حيث إصدار الرخص والتجديد وكيفية ادخال مخالفات السير وكيفية تسديدها واستخراج لوحات المركبات وكيفية اسقاطها والعديد من النقاط ومن ثم تم التوجه الى قسم السير واطلعهم الرقيب سعيد مطلان الشراري عن أهمية هذا القسم من حيث متابعة سير المركبات والحوادث وكيفية التعامل معها والعديد من النقاط .

وفي نهاية الزيارة قدم الفريق الزائر الورود لرجال المرور ..

وشكر الفريق سعادة العقيد الرويلي على حفاوة الاستقبال وما يقدمونه للمجتمع من خدمات جليلة ممثلةً في حفظ الأمن وحفظ النظام وانسيابية الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية بما يكفل لهم بعد الله الحفاظ على الأرواح والممتلكات .