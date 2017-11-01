السياحة تكرم 12 مواطناً بالقصيم اعادوا قطعا وابلغو عن مواقع اثرية

تكرم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 12 مواطناً من منطقة القصيم ابلغوا عن مواقع اثرية و أعادوا قطعاً أثرية خلال فعاليات الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية والذي ستنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الرياض خلال الفترة 18-20/صفر/1439هـ وسيشمل التكريم المواطنين خالد المكتوم وعبدالله السحيباني وعبدالله الحربي وعلي العتيبي وسلطان العقاب ومحمد المسفر وعبدالله الدويحس وصالح الهلابي وعيسى الزبن وعلي العوني وعمر التويجري ومحمد الزنيدي.

المكرمون قدروا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا التكريم وقال مدير مكتب الآثار بمنطقة القصيم محمد بن ابراهيم الزنيدي ومعيد قطع اثريه أن إعادة القطع الأثرية والتبليغ عن المواقع يؤكد ان المواطن السعودي يتمتع بوطنية عالية ويستشعر أهمية الحفاظ علي اثار وتراث مملكتنا الغاليه واشار ان تكريم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني له ولعدد من الأشخاص في منطقة القصيم برعاية خادم الحرمين الشريفين تشريفاً لهم وتقديراً لجهودهم وحافزاً ومشجعاً لهم ولغيرهم وهي خطوة تشكر عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..

. وابدى خالد المكتوم سعادته بتكريمه في ملتقى الآثار الأول في المملكة وقال ان هذا الحدث يحتل مكانة عالمية ومحلية ويحظى بمكانة في نفسي أكوني أحد أبناء هذا الوطن الغالي الضارب في جذور التاريخ القديم وفي بيان لبعض المواقع الهامة والتي تشكل رابطاً تاريخي وثقافي لحضارات تمتد لصور قديمة قبل الميلاد وأشار المكتوم ان طننا ثروة لاتقاس ولاتقدر بثمن فكنوزها في سهولها وجبالها ووديانها تحكي قصة الإنسان العربي على مدى آلاف السنين وقدر المكتوم للأمير سلطان بن سلمان جهوده ولسياحة القصيم تفاعلها وحضورها الدائم.

.وعًد /علي بن سعد العتيبي التكريم تتويج للجهود التي تبذل من المواطنين المخلص لوطنه في جميع المجالات وقدراته العالية التي لاتعرف حد للعطاء والجهد وللحفاظ على التراث كأحد السلوكيات التي تهدف إلى الحفاظ على ماضي الانسان وموروثه وأشاد العتيبي بوعي المواطنين بالابلاغ عن اي آثار والحفاظ عليها من العبث وإبلاغ الجهات المختصة وقدر العتيبي لكل من ساهم في تكريمه بإبلاغه عن موقع أثري مهم بالقرب من محافظة ضرية بالقصيم وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان .

..ورفع صالح بن محمد الهلابي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني معتبرا تكريمه تقديرا له ولغيره من الهيئة لمن بذلوا جهوداً في الحفاظ على آثار وتراث وطنهم واشاد الهلابي بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا المجال تماشياً مع الرؤية المستقبلية لوطننا الغالي.