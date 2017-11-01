 الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية السياحة تكرم 12 مواطناً بالقصيم اعادوا قطعا وابلغو عن مواقع اثرية نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق شكرا رجال الأمن الإيقاع بتشكيل ثلاثي لقضايا السطو المسلح على المحال التجارية بالدمام أمير الحدود الشمالية : ربط مدن ومحافظات المنطقة بالخطوط الحديدية أولوية تنموية سياحة الجوف تعرف الطلاب على أعمال التنقيب بدومة الجندل ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشمالية مبلغ 7 ملايين ريالا من حسابه الخاص أمير عسير يوجه ثلاث جهات بتقصي حالة طفل خميس مشيط المعنف ورفع تقرير عاجل شرطة خميس مشيط تتوصل للطفل المعنف من قبل والده وجاري التعامل مع الحالة أمير نجران يبحث خطة توثيق الأراضي الزراعية وتحويل مركز “البستنة” إلى متنزه لجنة التعديات بالأحساء تسترجع أراضي حكومية بمساحة 77 مليون متر مربع الحميداني يصدر قرار بإعادة هيكلة الأدارات والأقسام في بلدية الخفجي

الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية

الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية
المناطق _ الدمام

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية امس الأربعاء قائد قوة امن المنشات المكلف بالمنطقة الشرقية العميد الركن بندر بن براك الحربي واللواء سعد الغامدي قائد قوة امن المنشات في المنطقة الشرقية سابقا واثنى سموه خلال اللقاء على الجهود المتميزة التي قام بها اللواء الغامدي ‏أثناء فترة عمله قائداً لقوة أمن المنشآت مشيداً بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة ، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية ، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية بالمملكة.

وشدد سموه ‏على ضرورة التزام كافة المنشآت في المنطقة الشرقية بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، ‏متمنيا سموه للعميد الحربي ولكافة العاملين في القوة التوفيق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>