الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية امس الأربعاء قائد قوة امن المنشات المكلف بالمنطقة الشرقية العميد الركن بندر بن براك الحربي واللواء سعد الغامدي قائد قوة امن المنشات في المنطقة الشرقية سابقا واثنى سموه خلال اللقاء على الجهود المتميزة التي قام بها اللواء الغامدي ‏أثناء فترة عمله قائداً لقوة أمن المنشآت مشيداً بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة ، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية ، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية بالمملكة.

وشدد سموه ‏على ضرورة التزام كافة المنشآت في المنطقة الشرقية بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، ‏متمنيا سموه للعميد الحربي ولكافة العاملين في القوة التوفيق .