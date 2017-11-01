أمير القصيم: نتمنى أن تكون المراكز الحضارية مملوءة بالثقافة ومكاناً منمياً للمواهب

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء الثلاثاء عدداً من المشاريع الصحية والتنموية في محافظة الرس خلال زيارته لها , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز .

حيث وضع سموه حجر الأساس لأربعة مشاريع صحية فور وصولة لتطوير وتوسعة مستشفى الرس العام , شملت مشروع إنشاء العيادات الخارجية ومشروع إنشاء وحدة الفحص الإشعاعي المبكر للثدي ومشروع إنشاء مبنى العلاج الطبيعي ومشروع مركز التدريب , بعد ذلك كرم سموه شهداء الواجب ببطاقة حقوق وعلاقات المرضى “واجب” والتي قدمت كمبادرة من مستشفى الرس العام لذوي الشهداء عبدالله الحوشاني وسليمان القزلان ومهند العويد وفيصل العتيبي , تلا ذلك اطلاع سموه ومباركته على حافلة التبرع بالدم والتي تبرع بها ذوي الشهيد سليمان القزلان لشهداء الواجب , بعد ذلك توجه سموه لتدشين مشروع فندق سويس انترناشيونال , حيث ازاح سموه الستار عن لوحة الفندق واطلع على مرافقه والخدمات التي يقدمها لزواره , عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم إلى إفتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس والذي إنشئ بتكلفة إجمالية قدرها 62,167,194 مليون ريال , حيث أنطلق السلام الملكي فور وصوله لمقر الحفل ودشن سموه العرض المرئي والنافورة الذكية , واطلع على عرض ضوئي بمناسبة الإفتتاح , حيث اطلع سموه خلال جولته على عدد من المشاريع البلدية المقدمة للمواطنين شملت خمسة مشاريع جاري تنفيذها ترتبط بالسيول والسفلتة والإنارة , ودشن بعد ذلك لوحه غرد للوطن والتي نفذتها لجنة شباب الرس , بعد ذلك توجه سموه ليشهد الحفل المقام بهذه المناسبة , حيث ابتدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , تلاه عرض مرئي عن فكرة وخطوات إنشاء المركز الحضاري والتي بدأت بلبنة أولى من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمة الله ـ خلال زيارة سابقة لمحافظة الرس وتبرعه بمبلغ خمسة ملايين ريال كمرحلة أولى لبناء المشروع , بعد ذلك ألقى محافظ الرس محمد العساف كلمة بين فيها بأن الدعم اللامحدود التي تتلقاه محافظة الرس من قبل القيادة انعكس على مانجده من بناء وتنمية متوالية , مؤكداً بأن هذا المشروع حضي بهذه الصورة الرائعة من تجهيز وتشييد واكتمال خدمات انعكست بمتابعة أمير منطقة القصيم الذي سبق بحرصه ومساعيه ومتابعته على سرعة إنهاءه والإستفادة منه في العديد من المناسبات الإجتماعية والوطنية وتنمية الحراك الثقافي , مبيناً بأن المركز سيسهم في اكتشاف المواهب المسرحية والإعلامية والمعرفية والتراثية , بعد ذلك بين رئيس بلدية محافظة الرس المهندس عيد العتيبي بأن المركز سيكون واجهة مشرقة للشباب والفتيات , وهو أحد الأماكن الخادمة للمعرفة والثقافة عبر تفعيل العديد من البرامج داخله , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تشريفه ورعايته لافتتاح المركز ومتابعته المتواصلة ولأمين منطقة القصيم لحرصة الدائم على اكتمال المشروع طوال الفترة الماضيه مبيناً بأن ذلك الإنجاز انعكس من عمل اليد الواحده الخادمة لهذا الوطن , بعد ذلك أكد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة نواف المطيري بأن الجهود المبذولة المتوائمة أنتجت وجعلت هذا الصرح أنموذجا عالياً يفتخر به مقدماً شكره لجميع من ساهم في وصول محافظة الرس إلى هذا الإنجاز .

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمة ألقاها لمحافظ وأهالي محافظة الرس افتتاح هذا الصرح المتطور , مؤكداً سموه بأن هذا الإنجاز يسجل بأسم كل فرد اجتهد وعمل وقدم الغالي والنفيس والذي انعكس بمخرج عالي الجودة , مبيناً سموه بأن اللبنة الأولى التي وضعها الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمة الله ـ لهذا الصرح وتبرعه لإنشائه واستكماله من قبل وزارة الشؤون البلدية وأمانة منطقة القصيم وبلدية الرس ومتابعة محافظ ووكيل المحافظة , وجميعها جهود قدمت لخدمة أهالي المحافظة , مقدماً شكره للوجيه عبدالرحمن بن صالح الحناكي الذي كان من الرجال الذين تبنوا هذه الفكرة منذ البداية وطرحها على الأمير سلطان رحمة الله وكان متابعاً بجهوده حتى إنشئ واكتمل في هذا اليوم المبارك , وبين سموه بأن المراكز الحضارية وضعت لخدمة أبناء وفتيات المنطقة وهناك من لدية الهمة للإبداع عبرها , متمنياً سموه بأن تصبح هذه المراكز مملوءة بالفعاليات الثقافية والإجتماعية وأن تكون مكان جاذباً منمياً للمواهب , وأكد سموه بأن العبرة ليست بالمباني بل بما تحتوية بعد إنشائها من مناسبات وخدمات وطموح تنعكس فائدتها على المجتمع , مقدماً شكره لكل من اجتهد ومؤكداً بأن محافظة الرس تستحق هذا التميز في كافة قطاعاتها .

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم عدداً من الداعمين والوجهاء واللجان وعدد من مدراء الجهات ذات العلاقة .

حضر الحفل وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ووكيل أمارة المنطقة المساعد الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ومدير شرطة المنطقة بالإنابة العميد جعيدان الحميداني ووكيل محافظة الرس بدر العساف ومدير فرع هيئة السياحة والآثار إبراهيم المشيقح ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي محافظة الرس .