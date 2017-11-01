 أمير تبوك يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء

أمير تبوك يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء
المناطق _ تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية ناصر احمد الخريصي ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك عماد فهد العريفي . ورحب سمو أمير المنطقة برئيس الهيئة وقال ان مشروع الإحصاء التسجيلي الذي بدأ تنفيذه بمنطقة تبوك كأول مناطق المملكة هو عمل أساسي لأي خطط للبلاد تقوم بها الدولة وإقامة أي مشروع يعتمد على المعلومة الدقيقة والإحصائيات الدقيقة مؤكدا سموه حرص كافة الجهات الحكومية بالمنطقة والمواطنين والمقيمين على نجاح مشروع الإحصاء التسجيلي بالمنطقة . من جهته أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك ودعم سموه الدائم وتوجيهه لكافة الإدارات الحكومية بالمنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وتذليل كافة العقبات وتجنيد كافة الإمكانيات بالمنطقة لتنفيذ مشروع الإحصاء التسجيلي الذي يتم تطبيقه في منطقة تبوك كأول مناطق المملكة مع المدينة المنورة .

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