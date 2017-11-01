القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج يقيم الملتقى الأول للجان الخيرية بالباحة

أقام القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بمنطقة الباحة الملتقى الأول للجان الخيرية بالباحة للتعريف بأهداف اللجنة وبرامجها وأنشطتها بهدف الدعم لهذه اللجنة التي لا يقتصر نشاطها ورعايتها على الفيئات المشمولة بالرعاية بل يمتد نشاطها إلى مناطق أخرى كمنطقة مكة وعسير بحكم تقارب الحدود والمسافات بينها وقد حضر الملتقى ريئسة القسم النسائي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية و مديرة القسم النسائي بدار رعاية الفتيات ، وأربع سيدات أعمال ، ومديرة السجن النسوي بسجن الباحة العام ، وعدد كبير من الأسر المستهدفة بالرعاية ، والداعية الكبيرة عزيزة علي مقبول

وقد كان اللقاء حافلا بالحوار الهادف وتبادل الآراء والخبرات في هذا المجال كما أعرب عدد من الأسر المشمولة بالرعاية عن شكرهن وتقديرهن للجنة وما تقدم من خدمات وبرامج ورعاية حفظتهن من التشتت والعوز ، وقد تحدثت إحدى سيدات الأعمال عن فخرها واعتزازها لحضورها حملة تفريج كربة وما رأته من تفاعل ومبادرات إنسانية ومصداقية في تنفيذ الحملة وإطلاق المديونيين ساعة السداد وفي ختام اللقاء تم توزيع الهدايا وشهادات الشكر على جميع الحاضرات من قبل مديرة القسم بلجنة ( تراحم) / أسماء مسفر

وتلقت اللجنة الشكر والتقدير وفائق الإعجاب من محمد بن عائض الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالرياض وأثنى على جهود اللجنة وسبقها في هذا المضمار مبديا شكره وتقديره للقسم النسوي باللجنة