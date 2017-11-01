 أمير نجران لرجال الهيئة: استروا وأصلحوا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران لرجال الهيئة: استروا وأصلحوا القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج يقيم الملتقى الأول للجان الخيرية بالباحة أمير تبوك يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أمير القصيم: نتمنى أن تكون المراكز الحضارية مملوءة بالثقافة ومكاناً منمياً للمواهب الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت ويشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية السياحة تكرم 12 مواطناً بالقصيم اعادوا قطعا وابلغو عن مواقع اثرية نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق شكرا رجال الأمن الإيقاع بتشكيل ثلاثي لقضايا السطو المسلح على المحال التجارية بالدمام أمير الحدود الشمالية : ربط مدن ومحافظات المنطقة بالخطوط الحديدية أولوية تنموية سياحة الجوف تعرف الطلاب على أعمال التنقيب بدومة الجندل ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشمالية مبلغ 7 ملايين ريالا من حسابه الخاص أمير عسير يوجه ثلاث جهات بتقصي حالة طفل خميس مشيط المعنف ورفع تقرير عاجل

أمير نجران لرجال الهيئة: استروا وأصلحوا

أمير نجران لرجال الهيئة: استروا وأصلحوا
المناطق _ نجران

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تغليب جانب الستر والإصلاح لمرتكبي بعض الأخطاء، ممن يتم ضبطهم عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقابل التعامل بكل حزم مع المجاهرين بالمعصية ومروجي المخدرات والسحرة، لتأديبهم وردع غيرهم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري، يرافقه مديري الإدارات والأقسام والمراكز، حيث استعرض سموه خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني بفرع الهيئة بالمنطقة، واطلع على التقرير الميداني لجهود الهيئة في الحج.

ونوّه سموه بالجهود المباركة التي يبذلها رجال الهيئة، مستمدين ذلك من حرص ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على تطبيق شرع الله القويم، وحراسة الفضيلة، وصون مكارم الأخلاق.

وشدّد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على التكامل مع الجهات الأمنية، وتعزيز جانب الأمن الفكري، ومواجهة أي فكر متطرف دون تهاون، أو محاولة للتأثير سلبًا على المجتمع، وإفساد الناشئة.

من جهته، بيّن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أن رجال الهيئة يسعون لنيل رضا المجتمع، بتأدية أدوار إصلاحية متزنة، وفق الأنظمة والتعليمات، موضحًا الخطوات التي اتخذها الفرع لتعزيز العمل الميداني من خلال مجموعة من اللقاءات وورش العمل التي حظيت بمشاركة النيابة العامة والجهات الأمنية والمعنية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>