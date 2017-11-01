بلدي الرياض يؤكد على دوره الرقابي خلال لقائه بمعالي أمين منطقة الرياض

عقد المجلس البلدي في مدينة الرياض جلسته الخامسة والثلاثين وذلك يوم الثلثاء الحادي عشر من شهر صفر لعام ١٤٣٩ ه. برئاسة المهندس عبدالله العمران وقد حضر الجلسة معالي المهندس إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض،

حيث يعد هذا اللقاء هو اللقاء الثاني بمعاليه خلال عام ٢٠١٧ م.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس الأستاذ محمد الشويمان أن المجلس سبق وأن عرض على معالي الأمين في لقائه الأول به سبعة عشر قضية ملحة بناء على شكاوى سكان الرياض وبناء على مشاهدات أعضاء المجلس وتقارير لجانه، ويأتي هذا اللقاء لمناقشة معاليه حيال تلك القضايا وما تم بشأنها وذلك تأكيدا على الدور الرقابي والتقريري للمجلس وتحقيقا للتكامل المنشود بين أمانة المنطقة وبلدي العاصمة.

وأضاف الشويمان أن معالي الأمين بشر أعضاء المجلس بعدة أمور كان من أهمها: إعادة هيكلة إدارات الأمانة وميكنة خدماتها لتحقيق مزيدا من الرقابة والانضباط في كافة اللإجراءات، كما أشار إلى أن الأمانة بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض يعملان حاليا على تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل للعاصمة، كما كشف معاليه للمجلس قرب إطلاق الخارطة الرقمية لمدينة الرياض وكذلك قرب إطلاق المرحلة الأولى من الرقابة البيئية عبر شركة علم والتي ستشمل نطاق ست بلديات فرعية في هذه المرحلة.

وقد شكر رئيس المجلس معالي الأمين على سعة صدره وتقبله ملاحظات المجلس والتي تعكس تطلعات السكان.