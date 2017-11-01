بتوجيه أمير القصيم.. إيجاد “غابات” لاستزراع الأشجار

إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل اللجنة البيئية بمجلس المنطقة برئاسة وكيل الأمارة عبدالعزيز الحميدان ، عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم بمقر ديوان أمارة المنطقة بمدينة بريدة ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير الشؤون الصحية محمد الخمعلي ، ومدير عام خدمات المياه المهندس إبراهيم الرقيبة ومدير عام الشؤون الزراعية المهندس سلمان الصوينع ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الشمري ، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بالبيئة , شملت آلية إيجاد آبار ارتوازية يمكن من خلالها صرف المياه السطحية إلى باطن الأرض , بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في استزراع الأشجار وري الغابات في كافة أنحاء المحطات الموجودة في المنطقة.

وكشف وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة إيجاد غابات لاستزراع الأشجار ، تم خلال الاجتماع مناقشة إيجاد غابة لاستزراع الأشجار في موقع الأسياف ، وأن تتولى المديرية العامة للمياه بتوصيل خط المياه المعالجة ثلاثياً لموقع أرض الأسياف ، ودراسة الموقع من قبل الأمانة ووضع مخططاً وتصوراً كاملاً بهدف استزراع الأشجار بالموقع ، لافتاً إلى أنه تم مناقشة تشجير طريق الرياض ـ القصيم السريع داخل النطاق الإداري للمنطقة.

وبين الحميدان بأن الجهود المبذولة ستتواصل نحو الاستفادة بأقصى الإمكانيات لتعزيز الغطاء النباتي بالمنطقة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ـ يحفظه الله ـ والتي تسعى دائماً إلى تعزيز ذلك الجانب وبشكل متواصل , مشيراً إلى أن الفترة الشتوية هي فرصة لخدمة الغطاء النباتي عبر استزراع الأشجار المناسبة للبيئة والحفاظ عليها وتعزيزها , مؤكداً بأن الموضوعات المناقشة سواءً تحويل المياه السطحية إلى باطن الأرض أو الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً لسقياء الأشجار والغابات ستكتمل بجهود الجميع والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة والروابط الخضراء في كافة أنحاء المنطقة لتعزيز الغطاء النباتي سواء حول المحافظات أو المواقع البرية , مؤكداً بأن تلك الأعمال تعكس إيجابية الاستفادة من الأشجار لرفع معدل جودة الهواء والتي تجعلنا نعود إلى البيئة الطبيعية بالإضافة إلى أنها تعزز من دورة الحياة بتخفيف درجات الحرارة عبر رفعها معدلات الرطوبة وكذلك تحويل تلك الأشجار إلى مصدات للرياح حول المدن والقرى والمزارع , مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة القصيم يحرص كل الحرص على العمل الجماعي الخادم للبيئة عبر دعم وتشجيع المهتمين بذلك الجانب .