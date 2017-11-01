 أمير منطقة الحدود الشمالية : دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية في المنطقة تعزيز وتنمية للقطاع غير الربحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الحدود الشمالية : دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية في المنطقة تعزيز وتنمية للقطاع غير الربحي

أمير منطقة الحدود الشمالية : دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية في المنطقة تعزيز وتنمية للقطاع غير الربحي
المناطق _ عرعر
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شكر وعرفان أهالي المنطقة ، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعم سموه للجمعيات الخيرية في المنطقة الشمالية 7 ملايين ريال ضمن برنامج سموه الخيري.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : يشرفن بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية ونيابة عن جميع الجمعيات الخيرية في المنطقة أن أرفع لسموكم أسمى آيات الشكر والعرفان، بمناسبة دعم سموكم بمبلغ سبعة ملايين ريال للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشمالية ، ضمن برنامج سموكم الخيري.

وأضاف سموه إن هذا الدعم سيعود بالنفع- بإذن الله- على مستفيدي هذه الجمعيات، وسيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة، ويسهم في تنميته وتطويره، ليكون- بإذن الله- عند تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في رؤيتها الطموحة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله-.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن القيادة الرشيدة تهتم بجميع أفراد المجتمع ، وتحرص على دعمهم ودعم الجمعيات الخيرية التي تهتم بتلبية احتياجاتهم ـ مشيرًا إلى أن دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمنطقة يأتي إيماناً منه ـ حفظه الله ـ بأهمية دور الجمعيات الخيرية وما تقدمه من خدمات لشرائح متعددة من أبناء الوطن.

وبين سموه أن هذا التبرع السخي للجمعيات الخيرية بالمنطقة والذي يأتي امتدادًا لدعمه الكبير للجمعيات الخيرية في مناطق المملكة كافة سيسهم في دفع عجلة تنفيذ مشاريعها ، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمستفيدين بطريقة أفضل.

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