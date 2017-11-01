أمير الباحة يصدر قراراً بإعادة هيكلة المركز الإعلامي بالمنطقة

انطلاقا من حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع الاعلام وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن افكارهم وطموحاتهم وخلق صناعة اعلامية لمنطقة الباحة تعنى بكافة وسائل الاعلام والانشطة والفعاليات والملتقيات والندوات وتحويل الاعلام الى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس ورافد للاقتصاد وتطوير البنية التحتية لقطاع الاعلام بالمنطقة لتصبح جزاء من تحسين مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن ورافدا حضاريا واقتصاديا بما يتناسب مع مقومات ومزايا المنطقة وما حظيت به من دعم وانفاق بسخاء على مشاريع البنية التحتية وتعزيزا لدور المركز الاعلامي بالمنطقة وما يقوم به من جهود خلال السنوات الماضية وفق ما رسم له من رؤية ورسالة واهداف وامكانات فقد أصدر سمو أمير المنطقة قرارا يقضي بوضع هيكلة تطويرية للمركز الاعلامي بمنطقة الباحة من خلال اعادة تشكيل مجلس ادارته برئاسة سموه الكريم ووكيل امارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري نائبا له وعضوية كلا من :

1- معالي مدير جامعة الباحة.

2- أمين منطقة الباحة.

3- مدير التعليم بالباحة.

4- مدير تعليم المخواة.

5- مدير الشؤون الزراعية.

6- مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

7- مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالأمارة .

8- رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة.

9- مدير فرع هيئة وكالة الانباء السعودية بالباحة.

10- مدير فرع هيئة الاذاعة والتلفزيون بالباحة.

11- أحمد سالم الزهراني(عضو مجلس المنطقة).

12- شنان عبدالله الزهراني(عضو مجلس المنطقة)

13- عبدالناصر بن علي الكرت(عضو مجلس المنطقة)

14- الشيخ سعيد بن علي العنقري.

15- الشيخ أحمد بن عبدالله العويفي.

16- الاستاذ حاتم بن سعيد الصافي.

17- المهندس أحمد بن صالح طيشان.

18- الاستاذ عبدالله العساف.

19- الاستاذ يوسف بن علي المجدوعي.

20- الاستاذ غدران بن سعيد بن غدران.

21- مدير المركز الاعلامي(عضوا ومقررا)

22- رئيس الهيئة الاستشارية.

23- أمين مجلس شباب المنطقة.

على ان تكون ابرز مهام مجلس الادارة الجديد التوجيهات ورسم الاستراتيجيات الاعلامية التي تسهم في تطوير عمل المركز وتحقيق اهدافه وإدارة المبادرات الشبابية في مجال الاعلام وتأمين الدعم المالي بالإضافة الى عقد الشراكات والاتفاقيات والاشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لضمان تحقيق أهداف المركز في مجال التنمية الاعلامية والثقافية والتنموية والسياحية والمعرفة والمهارات والقيم والتأكيد على جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة بالتعاون والتنسيق مع المركز في كافة المناسبات وبشكل رسمي.

وتضمن القرار تشكيل هيئة استشارية للمركز الاعلامي برئاسة الاستاذ عبدالرحمن بن عطية أبو رياح والاستاذ محمد بن سعيد هضبان نائباً للهيئة والدكتور علي بن محمد الرباعي أميناً للهيئة وعضوية اعلاميي المنطقة من كافة وسائل الاعلام ، وتتركز مهام الهيئة الاستشارية في اقتراح البرامج التطويرية والتأهيلية في مجال التدريب ورسم الخطط والاهداف المستقبلية للعمل الاعلامي بكافة وسائله وادواته وكذلك تقديم المبادرات الشبابية وفق رؤية المملكة 2030 بالإضافة الى اقتراح الورش التدريبية والندوات واللقاءات وعمل آلية لتنفيذها على مدار العام وتحديد اجتماع كل ثلاث أشهر للإعلاميين بالمنطقة وفق خطة عمل محددة وتشكيل فريق عمل إعلامي للمشاركة في المناسبات الخاصة بالمركز.

من جانبه نوه وكيل امارة منطقة الباحة نائب رئيس مجلس ادارة المركز الاعلامي بالمنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري بما تضمنه قرار سمو امير منطقة الباحة والذى يعكس حرص واهتمام ومتابعة سموه لكل ما يهم المنطقة في كافة المجالات بما يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة – ايدها الله- وتحسين اداء مستوى الخدمات والادارات وخلق بيئة حاضنه لشباب المنطقة والمبدعين من خلال الاعلام كونه شريك اساسي في التنمية مؤكدا بان القرار يفتح افاق اوسع بين الاعلام والمسؤول في المنطقة ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة ، والسعي الى تغطيات واظهار مزايا ومقومات المنطقة والفرص الاستثمارية والاقتصادية ووضع الحقائق امام المتابع والاجابة على كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة ، وابراز الموروث الثقافي والتراثي للمنطقة وتشجيع الباحثين والكتّاب بإصدار الكتب و المطبوعات عن المنطقة وتنمية التواصل والعلاقة بين المركز ووسائل الإعلام المختلفة وازالة كافة العوائق لتسهيل العمل الاعلامي بالمنطقة والاستفادة منه الفائدة المثلى .

وبين الدكتور الشمري بأن سمو امير المنطقة اعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الاعلامي لتعزيز دوره وضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه بحيث يصدر تقارير دورية عن ابرز انجازاته وما حققه من اهداف .