محافظ محايل يدشن مركز رسالة الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي وبحضور المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري وعدد من مديري الإدارات الحكومية اليوم مركز رسالة الأمل لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة . ثم تجول داخل أرجاء المركز واستمع لشرح مفصل عن أقسام المركز .

إنطلق الحفل بالقرأن الكريم ، ثم القى المدير العام الدكتور أيمن نفادي كلمة أوضح من خلالها أن ذوي الاحتياجات الخاصة هو الشخص الذي استقر به عائق ما نتيجة لعوامل وراثية أو بيئية مكتسبة مما أثرت على قدرته على التعلم أو اكتساب الخبرات مثل الشخص العادي بمثل عمره . مقدما شكره الجزيل للمحافظ ولمدير عام العمل والتنمية الإجتماعية بعسير على حضورهما وتشريفهما للحفل . عقب ذلك شاهد الجميع عرضآ تقديميا عن المركز ، نال استحسان الجميع فيما قدم عدد من أطفال المركز باقات الورد للضيوف ، عقب ذلك القى محافظ محايل محمد المتحمي كلمة أوضح من خلالها أنه يقع على عاتق المجتمع بما يحتويه من جهات مسؤولة وأصحاب القرارات ومراكز أهلية الجزء الأكبر في توفير الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف إعاقاتهم وقدراتهم، والتي تتمثل في سن القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، بحيث توفّر لهم العيش بأمان ضمن المجتمع، كما تُوفّر لهم الحماية التامة لحقوقهم الشرعية دون المساس بها. فضلآ عن توفير مراكز خاصة بحيث لا يقتصر دورها على توفير أساليب التشخيص لحالات الإعاقة، بل يتعدى ذلك بكثير بحيث تعمل هذه المراكز على تأهيل المعاقين وتدريبهم وتمكينهم ضمن المجتمع والأسرة، كما تستهدف أفراد أسرة المعاق بعدة دورات تثقيفية وتوعوية بأهمية دورهم في المنزل، والاستمرار بتقديم خدمات التأهيل والدعم للفرد المعاق، بالإضافة إلى توفير جلسات التفريغ النفسي للآباء المتأثرين نفسياً بحالة طفلهم المعاق. ونوه المحافظ بالدعم اللامحدود الذي تجده هذه الفئة الغاليه من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله . مشيدآ بالجهود التي يبذلها منسوبي المركز تجاه هؤلاء الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة . وفي نهاية الحفل سجل المحافظ كلمة في سجل الزيارات . وكلمة أخرى لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير.