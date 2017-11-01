 مستشفى عبدالرحمن الفيصل يشارك في المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى عبدالرحمن الفيصل يشارك في المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء

مستشفى عبدالرحمن الفيصل يشارك في المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء
المناطق - محمد الغبيشي
شارك مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية ، حيث قدّم خلاله أوراق عمل من قسم التغذية والمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر .
وأفاد مدير خدمات التغذية د/عبدالكريم الحسين ان عمل القسم لايقتصر على تحسين جودة وسلامة الوجبة المقدمة في المستشفى بل يشمل الوقاية والعلاج والتوعية والتثقيف من خلال عيادات التغذية ووحدات التوعية والتثقيف الغذائي في المستشفى او من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات.
وذكر الحسين أن إدارة المستشفى كانت الداعمة الاولى لتحقيق هذه الإنجازات حيث بلغت إحصائية أعداد المراجعين لعام ١٤٣٨هـ لعيادات التغذية لأمراض السكري وعلاج السمنة بلغ نحو ٣٨١٨ مراجع، كما بلغ عدد مراجعيّ عيادة الغدد الصماء والتغذية نحو ٥٨٦٤ مراجع ، فيما بلغ عدد مراجعيّ عيادة التوعية والتثقيف الغذائي نحو ٤٩٢٩ مراجع ، كما استقبلت عيادة الرضاعة وتغذية الطفل ٥٠٢ مراجع .

وأشار بأن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يضم أكبر عيادة لقسم التغذية على مستوى صحة الرياض .

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