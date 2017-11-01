 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة
المناطق _ تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة باسم المجلس الشكر لله عز وجل ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – على ما اعتمد لهذه المنطقة من مشروعات تُعدّ أكبر نقلة تعيشها المنطقة والمتمثلة بمشروعي “مدينة نيوم” و “البحر الأحمر”.
وأكّد سموه أن الجميع سيكون داعما ومساندا لإنجاح هذين المشروعين اللذين سيجعلان منطقة تبوك ورشة عمل .
وأضاف سموه أن هذه المشروعات تأتي في سياق حرص الدولة على أبناءها ومستقبلهم وما ستسهم به من خير ونفع والاستفادة من المقدّرات التي حباها الله لهذه المنطقة .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1438 / 1439هـ وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .
بعد ذلك قام وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعرض دراسة لأولويات التنمية العمرانية على مجلس المنطقة ، حيث اطّلع المجلس على المراحل التي وصلت إليها الدراسة وتحديد المشاكل والمعوقات لاتخاذ اللازم حيالها .
ووجّه سموه أعضاء المجلس بمناقشة الدراسة والعمل على إعتمادها حتى تتمكن أمانة المنطقة من رفعها للوزارة .
وفي نهاية الجلسة ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

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