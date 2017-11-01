بالصور : الأمير عبدالله بن بندر يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الأربعاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يرافقه وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي.

وتجول أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في أرجاء المشروع التي اشتملت على مشروع صالات (المغادرة والقدوم)، إضافة إلى طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي يربط المدخل الرئيسي للمطار الجديد على طريق الأمير ماجد بطريق الحرمين شرقاً وطريق المدينة غرباً وتم افتتاحه مطلع أكتوبر الماضي بطول (5) كلم وبعرض (46) متراً ويضم 3 حارات بكل اتجاه.

وزار الأمير عبدالله بن بندر مجمع صالات السفر التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو (810.000 م2) وتعد من أضخم المرافق في المشروع، كما تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، وبعد أن قطع سموه أول تذكرة صعود تجريبية، استمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي سيستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، وعلى ما تم إنجازه في المشروع خلال الفترة الماضية، ويشمل مجمع صالات سفر على (220) كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى (27,987 م2)، وفندق من ثلاثة طوابق لركاب الترانزيت يضم 120 غرفة، بالإضافة إلى (81) مصلى داخل مبنى صالات السفر، ونظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره حوالي 34 كم، ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ(18,000 م2).

كما تحتوي المرحلة الأولى من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد على 44 وحدة تحكم مرتبطة بشبكة المطار لجميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة للمطار، وعلى برج مراقبة بارتفاع 136م، وعلى شبكة طرق وأنفاق متطورة بطول(36) كم تشتمل على عدد من الأنفاق والجسور، إضافة إلى لثلاثة مراكز أحمال رئيسة توفر حوالي 475 ميغا واط، وشبكات مرافق وخدمات (كهرباء، مياه شرب، مياه غير نقية، مكافحة حريق وغيرها)،

ويشتمل المشروع على محطة القطار جزء من قطار الحرمين وتبلغ مساحة المحطة على (12,000 م2) وتحتوي على رصيفين مزدوجين ورصيفين مفردين بطول (519 م)،ومواقف سيارات للمبنى متعدد الطوابق تستوعب 8.209 سيارة، ومواقف لسيارات الأجرة تستوعب 749، ومواقف مخصصة للحافلات وتستوعب 48 باص، ومواقف مخصصة لشركات تأجير السيارات بعدد(1,222) سيارة، ومواقف سيارات الفترة الطويلة بعدد 4,344، ومواقف لركاب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى بعدد 145 موقف سيارة، بالإضافة مواقف كبار الشخصيات بعدد 119 سيارة، و مواقف للموظفين (1) بعدد 5,251 سيارة، ومواقف الموظفين (2) بعدد 1,936 سيارة.