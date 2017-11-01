نيويورك: منفذ حادث الدهس في مانهاتن مرتبط بداعش

وأكد حاكم نيويورك أندرو كومو ما تم تداوله بعد ساعات من تنفيذ الهجوم في الجانب الغربي من مانهاتن السفلى، بشأن ترك المهاجم، الذي أطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته، رسالة يعلن فيها إنه نفذ الهجوم باسم تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت السلطات الأميركية إن المهاجم، وهو مهاجر أوزبكستاني، عمل بشكل منفرد فيما يبدو، لكن الهجوم الذي وقع يوم الاحتفال بعيد الهالوين يحمل كل العلامات المميزة لعمل إرهابي.

ودهس المهاجم بشاحنته الصغيرة عددا من المارة وراكبي الدراجات على طريق الدراجات، في يوم خريفي مشمس، على بعد بضع أبنية من موقع برجي مركز التجارة العالمي.

ودهست الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مائة كيلومتر في الساعة كل من كان في طريقها، حتى اصطدمت بجانب حافلة مدرسية.