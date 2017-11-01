جامعة تبوك تشارك في فعاليات الملتقى الأول لآثار المملكة

شاركت جامعة تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك اليوم، في الملتقى الأول لآثار المملكة الذي يهدف إلى التعريف بالجهود التي بذلت من قبل المؤسسات الحكومية والافراد للعناية بتراث المملكة والجزيرة العربية .

وافتتح معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي معرضاً مصوراً مصاحباً للفعاليات ، واستمع خلالها إلى شرح من مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس فهد بن محمود الحميدي ومن مدير متحف تيماء محمد النجم عن ما تضمه منطقة تبوك من آثار امتدت لعصور تاريخية منها مدائن شعيب في البدع وقلعة تبوك وعين السكر وذات حاج وقصر الحمراء وقصر الرضم وقلعة المعظم وقلعة المويلح وقلعة الازنم أضافة إلى النقوش الفرعونية ومباني سكة الحديد بتبوك .

وشارك عدد من الباحثين والمهتمين بالأثار بمنطقة تبوك في الندوة التي نظمتها الجامعة، وقدم خلالها عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي محاضرة بعنوان ” العصور القديمة في منطقة تبوك ” استعرض من خلالها نماذج آثار المنطقة التي تعود للعصور القديمة وتسلسلها التاريخي إلى العصر الاسلامي منها موقع روافه ، وقصير التمره ، وقريه ، وعينون .

بعد ذلك قدم الدكتور موسى العبيدان المختص بالآثار محاضرة بعنوان ” المديانيون شمال غرب الجزيرة العربية ” تناول خلالها التعريف بالمديانيون الذين سكنوا شمال الجزيرة العربية، كما قدم مدير متحف تيماء محاضرة تناول من خلالها الاستكشافات الحديثة في تيماء، التي تمثلت في المشاهد العمرانية والنقوش والكتابات والمعثورات الأخرى سواء ما يعود للعصور الحجرية أو العصور التاريخية البرونزية أو الحديدية، التي تمثل جميع الحضارات بتيماء بدءً من القرن التاسع قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي ونقوش صدر الاسلام .