أمير منطقة الرياض يرعى حفل تدشين “حملة التوفير والادخار” بجامعة الملك سعود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفل تدشين حملة التوفير والادخار تحت شعار ” اصرف بحكمة” والتي تنظمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض بالشراكة مع المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود , وتشرفت الجامعة بثقة اللجنة لتنفيذ والتخطيط الحملة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرالسعودية لأهمية التوفير ونشر ثقافة الادخار لدى المجتمع, وتعزيز دور الأسرة في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية والتي تشمل مدينة الرياض ومحافظاتها.

وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 /صفر /1439هـ الموافق 31/ أكتوبر/ 2017م في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود تزامنا مع اليوم العالمي للادخار.

وبحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور / عبدالله السلمان نيابة عن معالي مدير جامعة الملك سعود سعادة الأستاذ الدكتور/ بدران العمر والمشرف العام على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال الدكتور/ إبراهيم الحركان وبحضو ر صاحبة السمو حرم أمير منطقة الرياض الأميرة /نورة بنت محمد ال سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في منطقة الرياض.

حيث صرحت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أن الحملة أتت واحدة من مبادرات اللجنة النسائية في المنطقة, وإيماننا من اللجنة بدورها في بناء الوعي الادخاري لدى الأسر السعودية لتوافق رؤية المملكة 2030 التي ستشهد إصلاحات كبيرة للمجتمع, حيث تعمل اللجنة على تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمع في المنطقة ،مع العمل على بناء شراكات مجتمعية لتنفيذ هذه المبادرات وزيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع.

وبدأ الحفلُ بالسلام الملكي ، ثم تُلِيَت آياتٌ من الذكر الحكيم تلاها عرض الفيلم التعريفي المصور للحملة, ألقى بعدها كلمة سعادة رئيسة اللجنة التنفيذية والمشرف العام على حملة التوفير والادخار الأستاذةالدكتورة/ وفاء المبيريك حيث ذكرت بان إطلاق الحملة في شهر صفر يتوافق مع اليوم العالمي للادخار، ويعكس مواكبة المملكة للفعاليات والاهتمامات العالمية، كما تعكس قوة الشراكة والاهتمام من قبل الشركاء الاستراتيجيين في القطاعات العامة والخاصة، إذ سيشارك في فعاليات الحملة عدد كبير من الجهات ذات العلاقة في محافظات الرياض ، ويساهم فيها بفاعليّة الوزارات المعنية والبنوك التجارية ومؤسسات القطاع الخاص.

ولفتت بان الحملة ستشمل عدداً كبيرا من الفعاليات والأنشطة التي ستنطلق من المحافظات والجهات المشاركة، بحسب ما تراه مناسباً لجمهورها بطريقة إبداعية وابتكاريه جاذبة للنشء والأسرة، وسيتزامن مع الحملة عقد المحاضرات القصيرة لعدد من المدارس الحكومية والخاصة، ومشاركة الشابات والشباب من الجامعات لفعاليات تتناسب مع الحملة.

ثم ألقى وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور / عبدالله السلمان كلمة نيابة عن معالي مدير جامعة الملك سعود سعادة الأستاذ الدكتور/ بدران العمر كلمةً بهذه المناسبة رحب فيها بمن شرّف الحفل ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، وبحضور الحفل و عبر عن سروره حيث قال يَسُرني أن أرحبَ بكم في حفل تدشين الحملة الوطنية للتوفير والادخار، فأهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة الملك سعود, لم تزل الجامعة تؤمن أن المسؤولية الاجتماعية جزء مهم لا يمكن أن ينفصل عن دورها المعرفي ، حيث إن التكامل الثقافي يعدّ حجر الزاوية الذي يتكامل به البناء والوعي. ومن هذا المنطلق وضعت الجامعة هذا المبدأ هدفا ساميا تسعى لتحقيقه وفق خطتها التي ارتآها لها المسئولون في هذا البلد لكي تبرُزَ الجامعةَ كصرح من صروح الحضارة والتقدّم.

وأبان مما لا يخفى على شريف علمكم أن التوفير والادخار نهج له أثره البارز والواضح على كل المستويات.. حكومياً وتجارياً وعائلياً وفردياً، وما برنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج ترشيد الإنفاق التي انبثقت منه رؤية٢٠٣٠ إلا أعظم دليل على أهمية الموضوع وحاجتنا لتطبيق هذه المفاهيم الآن ودائماً لكي نضمن لنا ولمن حولنا وللأجيال القادمة حياةً رغيدةً سعيدةً بإذن الله.

عقبها جاءت كلمة المشرف العام على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال الدكتور/ إبراهيم الحركان وأوضح فيها أن مشاركة معهد الملك سلمان لريادة الأعمال في حملة التوفير والادخار كداعم أكاديمي يعد إضافة نوعية في أعمال وأنشطة المعهد المتعددة والتي تلبي تطلعات الطلبة،وتزيد من توقعاتهم بأهمية ترشيد السلوك الاستهلاكي وتنمي التوعية لديهم في الادخار والتوفير و إن الحملة تُعد من الممارسات الرائدة في كافة الجامعات العالمية منها والمحلية والتي تجعل الشراكة المجتمعية محور اهتمامها ومنطلق تفاعلها وتضع هدف تضييق الفجوة بين الأفراد وسوق العمل من أولى اهتماماتها كما تتيح هذه الحملة الفرصة الحقيقية ليكون الفرد مدخِراً وليس مستهلِكاً وموظِفاً وليس موظَفاً.

وبعد ذلك تم عرض فيلم إطلاق سفراء حملة التوفير والادخار , وأن أهم ركائز الحملة تعيين السفراء والسفيرات وتدريبهم لنشر الوعي وذلك من خلال زيارات منظمة على مستوى منطقة الرياض وتقديم الدورات بناء على خطة محكمة، حيث تم اختيار السفراء بعد تسجيلهم إلكتروني وعمل مقابلات شخصية وفرز عدد 240 سفير وسفيرة من أصل 850 متقدم ومتقدمة.

وشاركت بعدها الدكتورة / بدور الريس بنماذج ريادة الادخار .

ثم تفضل راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود بتدشين الموقع إلكتروني والذي يرصد الفعاليات والأنشطة المصاحبة من خلال إتاحة الفرصة لجميع الجهات بالتسجيل في الموقع.

وفي نهاية الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود الجهات الراعية في تنفيذ الحملة وهم عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك التجارية والجمعيات العلمية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وسلم الدروع التذكارية للشخصيات المكرمة كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.⁩



