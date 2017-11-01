محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان العسل ومحايل أدفأ

رأس محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لإقامة فعاليات مهرجان محايل للتسوق والترفية ومهرجان العسل وذلك بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية محايل ، بحضوررئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية .

وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالأعضاء مقدمآ لهم شكره الجزيل على حضورهم وتعاونهم في سبيل إقامة مهرجان محايل للتسوق والترفية ومهرجان العسل الأول.

واستعرض الاجتماع برنامج مهرجان التسوق والترفيه في المحافظة ، كما إطلع المجتمعون على آلية تنفيذ مهرجان العسل والذي سيقام لأول مرة بالمحافظة . كما وقف أعضاء اللجنة التنفيذية على الشارع والذي سيتم إطلاقه لأول مرة والذي يحمل شعار ” محايل تايم ” وسيحتوي على العديد من الفنون التشكيلية والمهارات الحرفية .

واوضح المحافظ أن لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة سوف تطلق في اليوم الثالث من ربيع الثاني مهرجان العسل الأول لمدة عشرة أيام، والذي سيقام بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بفرعها في منطقة عسير, مشيرآ إلى ان مهرجان محايل للتسوق والترفية سينطلق يوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول للعام الحالي والذي يستمر لمدة تسعين يومآ فيما ستنطلق فعاليات مهرجان محايل الشتوي يوم الخميس 24 من شهر ربيع الثاني وتستمر الفعاليات لمدة عشرة أيام . ، وأشار المتحمي إلى أن المهرجان الشتوي “محايل أدفأ” في نسخته الـ 11 سيشهد عددا من البرامج والفعاليات والبرامج، منها ” ملهمتي ” وشارع ” محايل تايم ” وندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض فنية وتشكيلية وأنشطة ترفيهية، وعروض للفلكور الشعبي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، ، والخيمه الشعبية، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية .