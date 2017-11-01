 تعليم الباحة يعتمد أسماء المرشحين في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الباحة يعتمد أسماء المرشحين في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

تعليم الباحة يعتمد أسماء المرشحين في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
المناطق - الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة  سعيد بن محمد مخايش اليوم  أسماء المرشحين من تعليم المنطقة للدخول في المنافسة على المستوى الوطني في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي للبنين الأستاذ علي سعيد مديس ومنسق الجائزة الأستاذ سالم عبدالرحمن سحمي والمرشحين من تعليم المنطقة

الأستاذ سعيد مخايش  بارك للمرشحين مشاركتهم على المستوى الوطني والانتقال للمرحلة القادمة،  و  تطرق لجملة من الرؤى التربوية والأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها من خلال المشاركة في مثل هذه المسابقات  والجوائز مشيرا إلى أن المشاركة تعني في أهدافها الرئيسة  الاستفادة من الآليات  وسياسات هذه الجوائز في مجال تطوير الأداء والاستفادة من تجارب الأخرين  وطرق المجالات المختلفة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع التربوي  للتطور والتميز والتنافس بما يسهم في تحقيق الرقي لسياستنا التربوية ورفع مستوى الأداء التعليمي والتربوي  بالمنطقة .

المرشحون من جهتهم عبروا عن تقديرهم لجهود الإدارة في دعمها لهم والسعي لرعاية البرامج والفعاليات التي تعينهم على رفع مستوى أداء المدارس وتحقيق الطموحات المأمولة

وفي ذات السياق أوضح منسق الجائزة الأستاذ سالم سحمي أن الإدارة قد قامت بتنفيذ العديد من الورش التربوية والزيارات الميدانية تناولت التعريف بالجائزة وتاريخها وفئاتها، وطريقة الاشتراك فيها، ومعايير الجائزة في الفئات الثلاث وشروط الترشيح، ونوعية الأدلة والشواهد المرفقة، وأساليب التوثيق، ومكونات استمارات التقييم ومراحل التقييم.

موضحا بأن نخبة من التربويين المتخصصين قد قاموا على تحكيم ملفات المشاركات، وفق المعايير والشواهد المطلوبة لكل فرع من فروع الجائزة.

والمرشحون هم:

الطالب / يحيى جمعان يحيى اللحلحي من مدرسة ثانوية العفوص  عن فئة الطالب المتميز

الأستاذ / محمد عبدالرحمن الزهراني من مدرسة ثانوية النصباء عن فئة المعلم المتميز

الأستاذ / سفر سعد مسفر الغامدي قائد مدرسة الإمام أبي عمرو

البصري بجرب عن فئة المدرسة والإدارة المتميزة

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