 الاتحاد يخطف فوز صعب من الفتح في الوقت القاتل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد يخطف فوز صعب من الفتح في الوقت القاتل

الاتحاد يخطف فوز صعب من الفتح في الوقت القاتل
المناطق - الرياض

قاد المدافع عوض خريص فريقه الاتحاد للفوز على الفتح بعد تسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 53 عن طريق مهاجمه أحمد العكايشي، قبل أن يدرك التعادل حمد الجهيم للفتح في الدقيقة 76، واستطاع المدافع عوض خريص من إحراز هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة تضعه في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفتح على النقطة 12 في المركز الثامن.

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