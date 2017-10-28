الاتحاد يخطف فوز صعب من الفتح في الوقت القاتل

قاد المدافع عوض خريص فريقه الاتحاد للفوز على الفتح بعد تسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 53 عن طريق مهاجمه أحمد العكايشي، قبل أن يدرك التعادل حمد الجهيم للفتح في الدقيقة 76، واستطاع المدافع عوض خريص من إحراز هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة تضعه في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفتح على النقطة 12 في المركز الثامن.