70 طالبا يتعرفون على قواعد السلامة في التعامل مع المواد الخطرة بجامعة الامام عبد الرحمن

عقد صباح امس طلاب قسم صحة البيئة في السنة الرابعة بكلية الصحة العامة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ورشة عمل عن “السلامة في التعامل مع المواد الخطرة ” والتي قدمها مجموعة من الطلاب في القاعة الرئيسية بالكلية بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية للشؤون الاكاديمية و التدريب والامتياز .

من جانبه قال عميد كلية الصحة العامة الدكتور سلطان العتيبي بان هذه الورشة هي من تقديم واعداد الطلاب بكافة تفاصيلها وكانت تحت عنوان مهم يتعرض له الفرد بشكل يومي الحياة وهذا ما يؤكد أهمية تقديم هذه الورشة من خلال الأهداف والإجراءات للوقاية من المواد الخطرة، وتهدف الورشة الى اكتساب المتدربين على وسم وترقيم المواد الخطرة ونقلها و كيفية تخزين المواد الخطرة و تدريب السائقين في نقل المواد الخطرة و كيفية التعامل في حالات الطوارئ و حوادث شاحنات المواد الخطرة علي الطرق .

وأضاف د. العتيبي بان احد اهم أنواع تشجيع الطلاب على التقديم والاعتماد على النفس هو تقديم الورشة بأنفسهم والتي اعتمدنا فيها على إعطاء الفرصة للطلاب لكي يقدموا مواهبهم وبالتالي تقديم مادة علمية ذات فائدة لزملائهم الطلاب و أهمية تشجيع طلبة كلية الصحة العامة على مثل هذه الفعاليات التي تكسب الطلاب المعرفة و التدريب و المهارات المطلوبة لسوق العمل حيث شارك في الورشة 70 طالبا ، متمنيا ان تتكرر مع كل الكليات و الاقسام المختلفة .