 70 طالبا يتعرفون على قواعد السلامة في التعامل مع المواد الخطرة بجامعة الامام عبد الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

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70 طالبا يتعرفون على قواعد السلامة في التعامل مع المواد الخطرة بجامعة الامام عبد الرحمن

70 طالبا يتعرفون على قواعد السلامة في التعامل مع المواد الخطرة بجامعة الامام عبد الرحمن
المناطق- منال الدوسري
عقد صباح امس طلاب قسم صحة البيئة في السنة الرابعة بكلية الصحة العامة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ورشة عمل عن “السلامة في التعامل مع المواد الخطرة ” والتي قدمها مجموعة من الطلاب في القاعة الرئيسية بالكلية بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية للشؤون الاكاديمية و التدريب والامتياز .
من جانبه قال عميد كلية الصحة العامة الدكتور سلطان العتيبي بان هذه الورشة هي من تقديم واعداد الطلاب بكافة تفاصيلها وكانت تحت عنوان مهم يتعرض له الفرد بشكل يومي الحياة وهذا ما يؤكد أهمية تقديم هذه الورشة من خلال الأهداف والإجراءات للوقاية من المواد الخطرة، وتهدف الورشة الى اكتساب المتدربين على وسم وترقيم المواد الخطرة ونقلها و كيفية تخزين المواد الخطرة و تدريب السائقين في نقل المواد الخطرة و كيفية التعامل في حالات الطوارئ و حوادث شاحنات المواد الخطرة علي الطرق .
وأضاف د. العتيبي بان احد اهم أنواع تشجيع الطلاب على التقديم والاعتماد على النفس هو تقديم الورشة بأنفسهم والتي اعتمدنا فيها على إعطاء الفرصة للطلاب لكي يقدموا مواهبهم وبالتالي تقديم مادة علمية ذات فائدة لزملائهم الطلاب و أهمية تشجيع طلبة كلية الصحة العامة على مثل هذه الفعاليات التي تكسب الطلاب المعرفة و التدريب و المهارات المطلوبة لسوق العمل حيث شارك في الورشة 70 طالبا ، متمنيا ان تتكرر مع كل الكليات و الاقسام المختلفة .
و قال الدكتور خالد سلامة المشرف على ورشة العمل بانها ذات اهمية لتعريف الطلاب بمخاطر المواد الخطرة من حيت الترقيم و الوسم و النقل و التداول و التخزين و التخلص منها بطرق سليمة و امنة للبيئة و المجتمع و هذه هي رسالة كلية الصحة العامة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل و تناولت الورشة محاضرة عن وسم و ترقيم المواد الخطرة و تدريب عملي و كذلك محاضرة عن السلامة في نقل و تخزين المواد الخطرة و تدريب عملي للحاضرين من مختلف التخصصات العلمية حيث يعتبر نقل وتخزين المواد الخطرة من اكثر المشاكل التي لها مردود بيئي خطير في حالات الكوارث في المملكة العربية السعودية و باقي البلدان العربية .

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