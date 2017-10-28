العلياني متحديا وزير التعليم: كن شجاعا وحل ملف المعلمات المعينات دون علمهن “فيديو”

طالب المذيع “علي العلياني”، وزير التعليم الدكتور “أحمد العيسى” أن لا تكون وزارته سبباً في تشويه صورة المملكة، مشدداً على انه كان من المفترض على الوزير فتح تحقيق في قضية توظيف معلمات وصرف رواتبهن وهن غير عاملات.

وقال العلياني أنه كان يتوقع من الوزير فتح ملف تحقيق في المشكلة لإنصاف هؤلاء المظلومات، بدلا من رفع قضية واستخدام عبارة “جزافاً”، مشيرا أنه سعيد بأن الوزارة نطقت، متمنياً في نفس الوقت أن الوزارة لم تتكلم حتى لا يضحك المتابعين لهذه القضية.

وطلب العلياني عبر برنامجه “معالي المواطن” الذي يُبث عبر قناة “إم بي سي”، من معالي وزير التعليم أن يحل المشكلة التي أبرزها الإعلام له، قبل أن يرفع عليه قضية.

واستغرب العلياني عدم التفات الوزارة للردود التي صاحبت إشهار القضية بدلا من الاهتمام بحلها وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأردف العلياني أن رفع قضية ضده لا تخيفه، مؤكداً أن أيضاً أنه يمتلك في هذا الملف أكثر من “20” حالة، متسائلا هل هذا فساد أم لا.

وكان مبارك العصیمي المتحدث باسم الوزارة، أكد إن الوزير وجه الشؤون القانونیة بالوزارة برفع دعوى قضائیة ضد العلیاني أمام لجنة الإعلام لاتھامه الوزارة جزافاً بوجود “عصابات توظیف وفساد”.