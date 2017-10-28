رواء : السعودية الأولى التي تحصل على رخصة التدريس الامريكية في مجال تعليم الإنجليزية من جامعة كولورادو

حصلت خريجة جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ( الدمام سابقا) والمبتعثة في الولايات المتحدة الامريكية الطالبة رواء سهيل ابو السمح على رخصة التدريس الامريكية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب متحدثي لغات متعددة وتأتي هذه الرخصة بعد حصول الطالبة على درجة الماجستير في تخصص التعليم في بيئة متنوعة وتعد الطالبة رواء السعودية الأولى التي تتخرج من جامعة كولورادو بولدر قسم التعليم.

من جانبها عبرت الطالبة عن سعادتها بعد حصولها على هذه الدرجة العلمية كونها السعودية الأولى التي تحقق هذا التخصص بدرجة امتياز وهي تمثل المملكة العربية السعودية وأنها من خلال هذه الدرجة تطمح الى تحقيق المزيد من المراكز العلمية المتقدمة.

وأضافت بان هذا التخصص سيوفر تعليم عادل وهادف لجميع الطلاب حول العالم بغض النظر عن جنسهم او لغتهم او مستوى معيشتهم او لونهم او دينهم وهي كأول سعودية تطمح لحمل الاستراتيجيات وطرق التدريس الحديثة في تعليم الطلاب ثنائيو اللغة او اكثر ، و الاستفادة من ثقاتهم المتنوعة بدمجها واستخدامها في التعليم والمحافظة على اللغة الجديدة المكتسبة و اطمح لنقل ومشاركة الافكار وطرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة التي يتم استخدامها في الولايات المتحدة الامريكية الى المؤسسات التعليمية السعودية ، اما عن النتائج فوضحت بانها ستكون ملموسة من خلال تعليم سلس و متطور وعادل و هادف ومقنن ، يساعد الطلاب على ممارسة لغتهم الاولى والثانية او اكثر ( على سبيل المثال اللغة العربية والانجليزية والاسبانية) والاستفادة من الثقافة الجديدة لبناء جيل سعودي جديد لدية ثقافة عالمية ويتحدث اكثر من لغته العربية الام .

وأشارت بانها تعمل حاليا معلمة تعليم خاص في احدى المدارس متنوعة الثقافات واللغات للحصول على الخبرة وتطوير الذات في المجال التعليمي في المدرسة واحمل اسم جامعة الامام عبد الرحمن لتحفيز وتشجيع الطلاب على الدراسة ورفع مستوى التعليم وخلق محفزات لمستقبل باهر حيث قدمت لي الجامعة الدعم اللازم الذي افخر به وكان فوق المستوى.

واختتمت حديثها بان المرأة السعودية قادره على ان تبدع في جميع المجالات بدون استثناء حيث وضعت العديد من الاهداف خلال فترة الدراسة بأمريكا كان منها المشاركة في الاعمال التطوعية والانضمام للمنظمات التعليمية الامريكية وكان الاهم حصولي على الماجستير من جامعة كولورادو بولدر وهي الجامعة الحاصلة على المركز العاشر في الابحاث التعليمية على مستوى الجامعات الامريكية واحمل خطاب رسمي من الجامعة باني اول سعودية تحصل على الماجستير في هذا المجال مع رخصة التدريس التطبيقية.